«Ειλημμένη είναι η απόφαση να μπει τέλος στην ανομία» και στον τρόπο που διάφοροι επιτήδειοι λυμαίνονταν τις επιδοτήσεις των αγροτών στον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε στην εισήγησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης , που προεδρεύει σήμερα σε Υπουργικό Συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης, επειδή νόσησε με κορονοϊό.

«Πρέπει να περιβάλλουμε με νομοθετικές διατάξεις την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, μια πρωτοβουλία που θέλει να λύσει ριζικά ένα διαχρονικό πρόβλημα εξυγιαίνοντας δια της απορροφήσεως έναν οργανισμό σημαντικό για τον πρωτογενή τομέα -είπε χαρακτηριστικά. Ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη άσκηση, ξέρουμε ότι από εδώ και στο εξής τα νέα δεδομένα επιβάλουν πριν από κάθε επιδότηση να προηγείται ενδελεχής έλεγχος αλλά ήταν μια πρωτοβουλία αναγκαία για να κάνουμε μια νέα αρχή» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Μάλιστα, σε άλλη αναφορά του υπενθύμισε ότι «πριν την έρευνα του ευρωπαίου εισαγγελέα είχα μιλήσει για την ανάγκη να κόψουμε τον γόρδιο δεσμό. Η παρέμβαση ήταν επιβεβλημένη με 20 εκατ. να έχουν επιστρέψει, δεκάδες να έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι εννοούμε απόλυτα πως είναι ειλημμένη πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να μπει τέλος στην ανομία και να κάνουμε καινούργια αρχή στον κρίσιμο τομέα της κατανομής των ευρωπαϊκών ενισχύσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους».

«Ξέραμε καλά ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση εν κινήσει ενώ έπρεπε να γίνονται πληρωμές και διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα προκαλούσε αστοχίες και καθυστερήσεις. Προτεραιότητα παραμένει να επιταχυνθεί η καταβολή των αποζημιώσεων σε όσους πραγματικά τις δικαιούνται. Θέλω να πιστεύω ότι η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί μέχρι τα τέλη αυτού του έτους» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στην εισήγησή του στις πληρωμές των αγροτών για τις οποίες εκτίμησε ότι θα εξομαλυνθούν μέχρι το τέλος του έτους. Επίσης αναφερόμενος στις χθεσινές παρελάσεις για την εθνική επέτειο είπε ότι ότι αποτελούν «την καλύτερη απάντηση που δίνουν οι πολίτες και γυρνούν την πλάτη στην τοξικότητα και τη μιζέρια που διακινούν ορισμένοι».

Ακούστε την εισήγηση του Πρωθυπουργού: