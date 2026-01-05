«Την Τετάρτη το πρωί η κυβέρνηση θα προβεί σε ανακοινώσεις, εξειδικεύοντας τα μέτρα που έχουν ήδη προαναγγελθεί στο πλαίσιο που έθεσαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας. Αυτό θα γίνει είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς. Αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρξουν άλλα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, όσο αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις που συνεχίζονται αμείωτες.

«Δεν υπάρχει άλλη υπομονή, νομίζω. Όλοι μας επιθυμούμε οι αγρότες να λάβουν όσο περισσότερα αντέχει η οικονομία, αλλά είμαστε κυβέρνηση για όλους τους Έλληνες πολίτες. Την Τετάρτη θα παρουσιαστούν τα μέτρα αναλυτικά. Θεωρούμε ότι είναι καλό όσοι αγρότες επιθυμούν να παρευρεθούν και να συζητήσουν αυτές τις ανακοινώσεις», πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης συνέχισε εξηγώντας:

«Η κυβέρνηση έχει δείξει υπομονή για όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα. Δεν υπάρχει κράτος στον κόσμο που να μπορεί να ρυμουλκήσει τρακτέρ από τους δρόμους. Ωστόσο, η υπομονή όσων προσπαθούσαν να φτάσουν στον προορισμό τους για πέντε ώρες επιπλέον έχει πλέον εξαντληθεί».

Σχολιάζοντας την πρόσφατη κατάσταση, ανέφερε:

«Το νέο ξυλόλιο είναι ότι η αστυνομία κλείνει τους δρόμους. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν θεωρώ ότι απαιτείται νέα νομοθέτηση. Υπάρχει πλαίσιο που μπορεί να εφαρμοστεί. Τα όρια έχουν εξαντληθεί και ίσως βρισκόμαστε στο και πέντε».

Καταλήγοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε:

«Όπως κατέρρευσαν προηγούμενες θεωρίες συνωμοσίας, έτσι θα καταρρεύσει και αυτή. Η αστυνομία διαχειρίστηκε την κατάσταση που δημιουργήθηκε από τα αγροτικά μπλόκα».

Δείτε τι ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας: