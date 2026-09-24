Κλείδωσε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Το ραντεβού των δύο ηγετών ορίστηκε για τις 11:30 τοπική ώρα (18:30 ώρα Ελλάδας), έπειτα από σχετικό αίτημα που φαίνεται να κατέθεσε η ισραηλινή πλευρά.

Στο πλαίσιο των επαφών του, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα έχει επίσης διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού συνεχίζεται με κρίσιμες θεσμικές επαφές στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Στις 17:10 τοπική ώρα (00:10 ώρα Ελλάδας, ξημερώματα Παρασκευής), ο κ. Μητσοτάκης θα περάσει το κατώφλι του γραφείου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Η ημέρα στο κτήριο του διεθνούς οργανισμού θα κορυφωθεί με την κεντρική του ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, όπου αναμένεται να αναπτύξει τις ελληνικές θέσεις γύρω από τα φλέγοντα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα.

Ενδιάμεσα στις διπλωματικές του υποχρεώσεις, ο πρωθυπουργός θα δώσει το «παρών» στο Πανεπιστήμιο Columbia. Περίπου στις 22:00 ώρα Ελλάδας, θα συμμετάσχει σε ειδική εκδήλωση με κεντρικό θεματικό άξονα «AI + Culture», στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιήσει συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα.