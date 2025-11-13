Λίγη ώρα μετά την συνάντησή της με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε με τον Νίκο Δένδια, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

«Σήμερα συναντήθηκα με τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, για πρώτη φορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου συζητήσαμε για τη στενή αμυντική συνεργασία μας, την οποία δεσμεύομαι να ενισχύσω κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Ως ένα από τα πρώτα μου βήματα ως Πρέσβης, είμαι περήφανη να ανακοινώσω ότι ο Υπουργός του Πολέμου Πίτερ Χέγκσεθ, ενέκρινε την ένταξη της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Εταιρικής Σχέσης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η νέα συμφωνία θα επεκτείνει τη συνεργασία με έναν από τους παλαιότερους συμμάχους μας. Δεν θα παρέχει μόνο πρόσβαση σε νέες στρατιωτικές δυνατότητες και κοινή εκπαίδευση, αλλά θα μας βοηθήσει επίσης να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στους τομείς της Κυβέρνησης, των επιχειρήσεων, της Εκπαίδευσης και άλλων, ανεβάζοντας τη συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας σε νέα ύψη. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα!».

Today I officially met with Defense Minister @NikosDendias for the first time at the @Hellenic_MOD, where we talked about our robust defense partnership, which I’m committed to growing during my tenure. In one of my first steps as Ambassador, I am proud to announce that @SecWar… pic.twitter.com/V9g6GvkwiQ — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 13, 2025

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια

Από την πλευρά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ανέφερε σε δική του ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, για τη συνάντηση.

«Συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους. «Ευχήθηκα στην κυρία Γκιλφόιλ κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα», ανέφερε ο κ. Δένδιας

Υποδέχτηκα σήμερα, στην πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την Πρέσβη των ΗΠΑ, κα Kimberly Α. Guilfoyle @USAmbassadorGR, με την οποία συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις 🇬🇷-🇺🇸 και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους.

Αλ.Π.