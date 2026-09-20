Η περιφερειακή ανάπτυξη και η έμπρακτη στήριξη των τοπικών κοινωνιών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, σε τηλεοπτική εκπομπή. Αναφερόμενος στον κυβερνητικό σχεδιασμό που ξεκινά από την ελληνική περιφέρεια, ανέδειξε τη σημασία του διακριτού χαρτοφυλακίου για τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές, τονίζοντας την ευρωπαϊκή αναγνώριση της επιβάρυνσης των μεταφορών.

«Ο πρωθυπουργός έβαλε το στόχο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το μέρισμα ανάπτυξης να κατανεμηθεί δικαιότερα και αναλογικότερα την επόμενη τετραετία σε όλη την πατρίδα.»

Η ακρίβεια αναγνωρίστηκε από τον υφυπουργό ως ένα οριζόντιο ζήτημα που απασχολεί όλες τις περιοχές της χώρας. Ωστόσο, επισήμανε ότι οι επιπτώσεις διαφέρουν, με το κυβερνητικό βάρος να πέφτει σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε όσες εξαρτώνται από «μονοκαλλιέργειες» και βρίσκονται κάτω από τον εθνικό μέσο όρο ανάπτυξης.

Εν όψει του χειμώνα, η κυβέρνηση σχεδιάζει σημαντικές παρεμβάσεις με σαφή δημοσιονομικό αντίκτυπο, με στόχο να κρατήσει «ζεστή την κοινωνία». Η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης θα καλύψει ευρείες κατηγορίες του πληθυσμού, ενώ ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου δρομολογούνται μέτρα όπως η επιστροφή ενοικίων, τα μισθώματα για υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και η ενίσχυση των 400 ευρώ για συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Η υλοποίηση αυτών των πολιτικών, σύμφωνα με τον κ. Κοντογεώργη, βασίζεται στη δημοσιονομική συνέπεια.

«Η συζήτηση δεν θα γινόταν αν δεν είχαμε κάνει τα κουμάντα μας, αν δεν είχαμε κάνει σωστό προγραμματισμό, αν είχαμε μπει σε λογική πλειοδοσίας.»

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογράμμισε την ανάγκη να ενταχθεί σοβαρά στην ατζέντα το κόστος διαβίωσης, ζητώντας ευελιξίες για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους. Υπενθύμισε μάλιστα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάντοτε την πρωτοβουλία σε κρίσιμες στιγμές, πρωτοστατώντας στη στήριξη οικονομιών και κοινωνιών.

Αναφορικά με το ασφαλιστικό και τα εργασιακά, ο κ. Κοντογεώργης ήταν κατηγορηματικός. Απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο αλλαγής στα επιδόματα ανεργίας ή αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

«Προτεραιότητά μας είναι η αύξηση των εισοδημάτων των συνταξιούχων και η στήριξη της αγοράς εργασίας πάνω στην οποία στηρίζεται το ασφαλιστικό.»

Στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο υφυπουργός εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) και του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας την παρουσίαση του οικονομικού τους προγράμματος «πρόχειρη». Εντόπισε μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα στις εξαγγελίες του κ. Τσίπρα και στα έγγραφα (non paper) που κυκλοφόρησαν στη συνέχεια, κάνοντας λόγο για «αναξιόπιστο λόγο» και «συνέχιση στη λογική της εξαπάτησης».

Ιδιαίτερη κριτική άσκησε στην προτεινόμενη από την ΕΛΑΣ «πατριωτική εισφορά», αντιπαραβάλλοντας την κυβερνητική πολιτική της προοδευτικής φορολογικής κλίμακας και της μείωσης βαρών για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Υπενθυμίζοντας τη φορολόγηση 300 εκατ. ευρώ στα υπερκέρδη από τη σημερινή κυβέρνηση, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης.

«Οι Ρομπέν των Δασών της πλάκας θα πρέπει να επαναξιολογήσουν πώς θα φέρουν πραγματικό πλούτο στη χώρα, πώς θα φέρουν επενδύσεις στη χώρα.»

Διευκρινίζοντας τον χαρακτηρισμό αυτό, αναφέρθηκε σε «ακραία πράγματα» που ακούστηκαν, όπως «η επέλαση στις θυρίδες». Παράλληλα, στηλίτευσε την απουσία λογικής και συνοχής στα προγράμματα της αντιπολίτευσης, αναφέροντας ως παράδειγμα την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για υποκλοπή του 80% του προγράμματός του, ενώ ταυτόχρονα τον χαρακτήρισε μνημείο λαϊκισμού. Το συμπέρασμά του ήταν ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης αδυνατούν να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στον πολίτη.

Κλείνοντας, ο κ. Κοντογεώργης τοποθετήθηκε για εσωκομματικά ζητήματα, ρίχνοντας τους τόνους. Για τις δηλώσεις του ευρωβουλευτή Φρέντη Μπελέρη σημείωσε ότι ανακλήθηκαν και δεν χρήζουν περαιτέρω σχολιασμού, ενώ για τον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη ανέφερε ότι έδωσε επαρκείς εξηγήσεις. Με αφορμή τις συζητήσεις αυτές, έστειλε ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό μήνυμα, υπενθυμίζοντας τη στάση της παράταξης απέναντι στη Χρυσή Αυγή.

«Το μέτωπο κατά του φασισμού, κατά του νεοναζισμού πρέπει να είναι κοινό, αδιαίρετο. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση είναι ταγμένες σε αυτό. Και πολιτικά και κοινωνικά θα είμαστε απέναντι.»