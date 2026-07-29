Ραγδαίες εσωκομματικές εξελίξεις σημειώνονται στην «Ελπίδα», καθώς ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του κινήματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο γνωστός δημοσιογράφος συνόδευσε την παραίτησή του από μία οργισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για «ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων». Παράλληλα, αποκάλυψε πως πληροφορήθηκε εκ των υστέρων ότι ήδη από τις 12 Ιουλίου λειτουργούσε εντός του κινήματος παράλληλο γραφείο Τύπου, τη σύνθεση του οποίου ο ίδιος αγνοούσε πλήρως.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Αυγερινού:

Ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές (οι εχθροί τα ξέρουν ήδη) ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχω ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία», ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ. Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Οι ύποπτοι και φυτευτοί «συμβουλάτορες» των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις εναλλακτικές λύσεις ώστε να έρθουν επιτέλους οι πολίτες στην εξουσία και η δημοκρατία μας να λειτουργήσει.

Καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλείψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις, που επιλέγει να δώσει. Καθείς εφ’ ω ετάχθη, λοιπόν. Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές.

Ανασχηματισμός και αλλαγές μετά τα γκάλοπ

Η αποχώρηση του Θανάση Αυγερινού από τον Τομέα Επικοινωνίας αποτελεί μέρος ευρύτερων δομικών αλλαγών που δρομολογούνται στο κόμμα. Οι συνεχείς και έντονες διαφωνίες μεταξύ στελεχών αλλά και με την ηγεσία για την πολιτική πορεία του σχηματισμού οδηγούν σε αναδιάταξη του επιτελείου, τόσο στον οργανωτικό όσο και στον επικοινωνιακό τομέα.

Οι εξελίξεις αυτές πυροδοτήθηκαν κατά τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, όπου καταγράφηκε έντονος προβληματισμός για την πτωτική πορεία της «Ελπίδας» στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε την ανάγκη να επιταχυνθούν οι ρυθμοί της προεκλογικής προετοιμασίας και να ξεκινήσει άμεσα η συγκρότηση των ψηφοδελτίων ανά περιφέρεια, παρά τη διαβεβαίωση της κυβέρνησης ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027.

Στη Λάρισα σήμερα η Μαρία Καρυστιανού

Παράλληλα με τις εσωκομματικές ανακατατάξεις, αποφασίστηκε ένα πυκνό πρόγραμμα θερινών περιοδειών της προέδρου στο λεκανοπέδιο της Αττικής και την περιφέρεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Καρυστιανού πραγματοποιεί σήμερα περιοδεία στη Λάρισα, όπου έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον Δήμαρχο της πόλης, τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου Λάρισας, μέλη και φίλους της «Ελπίδας» στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα.