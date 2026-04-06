Βαρύ πένθος βιώνει η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Θεανώ Φωτίου, καθώς ο μοναχογιός της Βασίλης Ρίζος έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών.

Ο Βασίλης Ρίζος, αρχιτέκτονας στο επάγγελμα, υπέστη καρδιακή ανακοπή.

«Τι μπορείς να πεις σε μια μάνα που χάνει το παιδί της; Χάνουν οι λέξεις το νόημά τους. Κουράγιο και δύναμη, Θεανώ μας», έγραψε σε ανάρτησή της η πρώην βουλευτής, Φωτεινή Βάκη σε ανάρτησή της στο Facebook.

Τα συλλυπητήρια, εκ μέρους της κυβέρνησης, για την απώλεια του γιού της βουλευτού της Νέας Αριστεράς Θεανώς Φωτίου, εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, σε παρέμβασή του στην ολομέλεια της Βουλής.

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια για την απώλεια του υιού της κυρίας Θεανώς Φωτίου, που μόλις πληροφορηθήκαμε ότι απεβίωσε ξαφνικά. Τα θερμά συλλυπητήριά μας», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Τα θερμά συλλυπητήρια εκ μέρους όλων μετέφερε ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς.