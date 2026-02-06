Το αποτύπωμα της τεχνητής νοημοσύνης στην ελληνική οικονομία, τα φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια που δρομολογούνται σε όλη τη χώρα και η ανασυγκρότηση της βαριάς βιομηχανίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews. Ο υπουργός παρουσίασε τον στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για την καινοτομία, την παραγωγή και την περιφερειακή ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα τρέχει γρήγορα στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης».

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα έχει μπει δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη του AI, επενδύοντας τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό όσο και στις υποδομές. Αναφερόμενος στη συνεργασία της Endeavor Greece με την OpenAI, ο υπουργός σημείωσε ότι περισσότεροι από 250 ελληνικές startup επιχειρήσεις συμμετείχαν σε σχετικό διαγωνισμό, με 21 από αυτές να ξεχωρίζουν για το υψηλό τους δυναμικό.

Τέσσερις παρουσιάστηκαν πρόσφατα σε εκδήλωση παρουσία του πρωθυπουργού, επιβεβαιώνοντας, όπως είπε, ότι η καινοτομία προέρχεται από νέα μυαλά, νέους επιστήμονες και σύγχρονες επιχειρηματικές ιδέες.

Παράλληλα, τόνισε ότι αυτή την περίοδο υλοποιούνται έργα ύψους 370 εκατ. ευρώ σε τεχνολογικά ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα της χώρας, τα οποία αναβαθμίζουν καθοριστικά τις δυνατότητες της Ελλάδας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη μεγάλη επένδυση της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην Κοζάνη, όπου δημιουργείται ένα giga AI factory υψηλής δυναμικότητας, με περισσότερες από 1.500 νέες θέσεις εργασίας, επαναφέροντας την περιοχή στον χάρτη των στρατηγικών υποδομών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης προγραμματίζει εντός του 2026 νέο αναπτυξιακό καθεστώς ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα στηρίζει τη σύνδεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Την ίδια στιγμή, επισήμανε τα κρίσιμα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν, τονίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να παραμένει εργαλείο στα χέρια του ανθρώπου, θέση που όπως τόνισε, οφείλει να αποτυπωθεί και στη συνταγματική αναθεώρηση.

Αναγέννηση των Ναυπηγείων Ελευσίνας

Αναφερόμενος στη βαριά βιομηχανία, ο υπουργός παρουσίασε τα σχέδια για την αναγέννηση των Ναυπηγείων Ελευσίνας, μετά τη στρατηγική συμφωνία της ONEX με μεγάλη κορεατική εταιρεία. Στόχος είναι η δημιουργία εθνικού κέντρου παραγωγής και συντήρησης τροχαίου υλικού, με νέες παραγγελίες για βαγόνια τρένων τόσο από το Δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

Υπενθύμισε μάλιστα, ότι το Ελληνικό Δημόσιο έχει στηρίξει έμπρακτα την ONEX, εγγυώμενο ομολογιακό δάνειο 125 εκατ. δολαρίων από αμερικανική κρατική τράπεζα, με στόχο την ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας, που απασχολεί ήδη χιλιάδες εργαζόμενους και στη Σύρο.

112 νέα επενδυτικά σχέδια – Έμφαση στη Βόρεια Ελλάδα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός και στον νέο αναπτυξιακό νόμο, ανακοινώνοντας ότι σήμερα παρουσιάζονται 112 σχέδια παραγωγικών επενδύσεων. Σχεδόν τα μισά αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία και τη Θράκη, με συνολικό ύψος επενδύσεων περίπου 550 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 290 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από ενισχύσεις του υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή στήριξης της βιομηχανίας, των παραμεθόριων περιοχών και των κοινωνικά πιο αδύναμων περιφερειών, ώστε να παραχθούν ανταγωνιστικά προϊόντα και να ενισχυθούν οι εξαγωγές, δίνοντας προοπτική και κίνητρα στους νέους να παραμείνουν στον τόπο τους.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στη λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι σύντομα οι πολίτες θα δουν απτά αποτελέσματα, ενώ σχολίασε και τις πολιτικές εξελίξεις, δηλώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει ο βασικός πυλώνας σταθερότητας, στο πολιτικό σύστημα της χώρας.