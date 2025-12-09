Στη θέσπιση ειδικής μηνιαίας σύνταξης ύψους 1.700 ευρώ για τη στήριξη των θυμάτων και των οικογενειών τους από δύο από τις μεγαλύτερες τραγωδίες των τελευταίων ετών – τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018 και τις καταστροφικές πλημμύρες στη Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017 – προχώρησε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται σε τροπολογίες που κατατέθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου.

Όπως ορίζεται στις ρυθμίσεις, θεσμοθετείται ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ τον μήνα, ποσό που αντιστοιχεί στο τετραπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης.

Δικαιούχοι της παροχής είναι οι συγγενείς των θυμάτων των δύο τραγωδιών, καθώς και οι εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο Μάτι που φέρουν εγκαύματα δεύτερου ή τρίτου βαθμού και έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εγκαυματιών.

Η ειδική σύνταξη προβλέπεται να είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, να μην συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές, να μη συνεπάγεται απώλεια άλλων κοινωνικών παροχών και να καταβάλλεται ανεξάρτητα από το αν ο δικαιούχος εργάζεται ή λαμβάνει άλλη σύνταξη. Παράλληλα, θα αυξάνεται αυτόματα κάθε φορά που αυξάνεται η εθνική σύνταξη.

Ταυτόχρονα, στο ίδιο πακέτο ρυθμίσεων προβλέπεται:

– Η πλήρης προστασία των αποζημιώσεων που έχουν επιδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες.

– Η οριζόντια και αυτοδίκαιη διαγραφή κάθε οφειλής προς τη Φορολογική Διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ακόμη και εάν οι οφειλές αυτές βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Η ρύθμιση καλύπτει και χρέη που δημιουργήθηκαν από συμμετοχή σε διοικήσεις ή εταιρική σύνθεση νομικών προσώπων, ενώ διευκρινίζεται ότι ο ασφαλιστικός χρόνος που αντιστοιχεί στις διαγραφόμενες εισφορές διατηρείται στο ακέραιο.

– Η πλήρης υγειονομική περίθαλψη των εγκαυματιών τόσο εντός Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό, καθώς και η παροχή δωρεάν, εξατομικευμένης ψυχολογικής υποστήριξης στις οικογένειες των θυμάτων.

Σημειώνεται ότι με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις οι πληγέντες από το Μάτι και τη Μάνδρα εξομοιώνονται πλέον θεσμικά ως προς τη φροντίδα και την προστασία με τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

Το νομοσχέδιο, μαζί με τις παραπάνω ρυθμίσεις, αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα από τη Βουλή.