Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετέβη εσπευσμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας των πολιτών που τραυματίστηκαν κατά τις πρωινές εμπρηστικές επιθέσεις. Στόχος των δραστών έγιναν οι οικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με τον πρωθυπουργό να εκφράζει από την πρώτη στιγμή την αμέριστη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων.

Η δήλωση του Πρωθυπουργού έξω από το Ιπποκράτειο

Κατά την έξοδό του από το νοσηλευτικό ίδρυμα, ο κ. Μητσοτάκης εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ εναντίον των δραστών, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Όσοι κρύβονται πίσω από τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων, δεν είναι τίποτα περισσότερο από κοινοί εγκληματίες και η αντιμετώπισή τους θα είναι ανάλογη. Θα εντοπιστούν, θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης και θα λογοδοτήσουν».

«Μηδενική ανοχή στη νέα τρομοκρατία»

Το κλίμα είχε διαμορφωθεί νωρίτερα, όταν ο πρωθυπουργός, μιλώντας στην παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, καταδίκασε απερίφραστα το γεγονός, κάνοντας λόγο για μια «άνανδρη και δολοφονική ενέργεια».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η σκέψη όλων βρίσκεται στους ανθρώπους που επλήγησαν, ξεχωρίζοντας την περίπτωση της μητέρας της Αφροδίτης (κόρης στελέχους), η οποία δίνει σκληρή μάχη για τη ζωή της. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή νέας τρομοκρατίας.

Κυβερνητικό κλιμάκιο στη Θεσσαλονίκη

Τον πρωθυπουργό συνόδευσαν στη συμπρωτεύουσα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Πριν από την άφιξή του, ο κ. Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, το σπίτι του οποίου ήταν ανάμεσα στους στόχους των εμπρηστών.

Το χρονικό των επιθέσεων και οι τραυματίες

Οι τρεις διαδοχικές επιθέσεις σημειώθηκαν μέσα σε ένα εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα 17 λεπτών στις περιοχές της Πυλαίας, της Τούμπας και της Ανάληψης – Χαριλάου. Οι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιους μηχανισμούς με γκαζάκια στις εισόδους των κτηρίων.

Το πιο σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή Ανάληψη – Χαριλάου. Εκεί, η έκρηξη προκάλεσε ισχυρή πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς δύο αυτοκίνητα και να τραυματιστούν πέντε ένοικοι. Δύο εξ αυτών φέρουν εγκαύματα, ενώ τρία ακόμη άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω των πυκνών καπνών.

Την υπόθεση και τις έρευνες για τη σύλληψη των υπαιτίων έχει αναλάβει πλήρως η Κρατική Ασφάλεια.