Σφοδρή κριτική έγινε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση κατηγορούν την ΝΔ για συσσώρευση ακρίβειας και κερδοσκοπία.

ΠΑΣΟΚ

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική», σχολιάζει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ρωτά: «Ποιος με την πολιτική του κρατά την ακρίβεια στις τσέπες των πολιτών; Ποιος χρησιμοποιεί την ακρίβεια για να κερδοσκοπεί το κράτος και να παράγονται τα μεγάλα υπερπλεονάσματα; Ποιος στερεί πόρους από την αγορά; Ποιος αρνείται τη μείωση των έμμεσων φόρων που έκαναν άλλες χώρες; Ποιος κατέστησε τη χώρα ουραγό στις μεταρρυθμίσεις, την αγοραστική δύναμη και την παραγωγικότητα;».

Σημειώνει ότι «είναι δικό του επίτευγμα η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον… πονά», για να σχολιάσει: «εκτός και αν ο κ. Μητσοτάκης νιώθει απλά Υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση».

ΣΥΡΙΖΑ

Με μία σκληρή ανακοίνωση σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνέδριο της ΝΔ.

«Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ο κ. Μητσοτάκης. Μα ποιον δουλεύει;» ρωτά ρητορικά ο ΣΥΡΙΖΑ, και προσθέτει: «Η Ελλάδα είναι ‘πρωταθλήτρια’ στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκριτικά. Η Ελλάδα έχει μία από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Τα ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους για ενοίκιο, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Συνεχίζοντας την κριτική υποστηρίζει: «Μήπως λυπάται και για τα καρτέλ; Για τα υπερκέρδη των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαιοειδών; Για τα θηριώδη υπερπλεονάσματα που λείπουν από την οικονομία της καθημερινότητας; Έκανε μια έμμεση αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ χαρακτηρίζοντας τον ‘ανεπαρκή’. Το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων που έχει γίνει σίριαλ δικογραφιών βαφτίστηκε ανεπάρκεια. Εύγε στους λογογράφους του παίρνουν το Όσκαρ ευρηματικότητας. Επιχειρηματολόγησε ότι θέλει να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, γιατί λέει, θέλει να έχει λόγο στην κατανομή των κονδυλίων της αγροτικής πολιτικής στην Ευρώπη ο κ. Μητσοτάκης; Τι ακριβώς σκέφτεται δηλαδή να κάνει απευθείας αναθέσεις της ΚΑΠ στους κολλητούς του ‘Χασάπη’ και ‘Φραπέ’; Απίστευτος κυνισμός, απίστευτο σολάρισμα από τον μαέστρο της Κυβέρνησης της Διαφθοράς.

ΚΚΕ

Κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ απηύθυνε από την Κομοτηνή ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε πολιτική συγκέντρωση της Κομματικής Οργάνωσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, στο κινηματοθέατρο ΡΕΞ.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ είπε ότι «τώρα είναι η ώρα της μέγιστης δυνατής λαϊκής κινητοποίησης για να βάλει ο ίδιος ο λαός τη σφραγίδα του στις εξελίξεις», τονίζοντας ότι «αυτό χρειάζεται σήμερα, για να βρει αγωνιστική διέξοδο η λαϊκή δυσαρέσκεια που δυναμώνει απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ και να μην εγκλωβιστεί σε νέες αυταπάτες». «Για να αχρηστευτεί», όπως πρόσθεσε, «κάθε νέα παγίδα που στήνει το σύστημα, με παλιούς, δοκιμασμένους, αλλά και νέους δήθεν ‘σωτήρες’ για να κερδίσει τον χρόνο που χρειάζεται, που θα τον στερήσει όμως από το λαό».

Ελληνική Λύση

«Με κλεμμένα συνθήματα της Χίλαρυ Κλίντον, με ψέματα και μισές αλήθειες, επιχειρεί ο πρωθυπουργός στο Συνέδριο της ΝΔ, όχι να πείσει τον ελληνικό λαό, ο οποίος έχει καταλάβει τα εγκληματικά του λάθη και καθημερινά τα γεύεται, αλλά να πείσει το ακροατήριό του, το εσωκομματικό του ακροατήριο, ότι πρέπει να παραμείνει ενωμένο, γιατί καταρρέει και το βλέπει ότι μέρα με την ημέρα, φεύγει ο ίδιος από τη διακυβέρνηση της χώρας», αναφέρει, σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: «Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η καρέκλα, η εξουσία και όχι τα προβλήματα του ελληνικού λαού».