Πολιτική κόντρα ξέσπασε μεταξύ της Κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ, μετά τις δηλώσεις της βουλευτού της ΝΔ Χριστίνας Αλεξοπούλου, με αφορμή τα υψηλά ενοίκια που καλούνται να πληρώσουν Εκπαιδευτικοί στα νησιά και την προκλητική φράση της «το τζάμπα πέθανε».

Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για την πρώην Υφυπουργό, η οποία το 2024 έκανε την περιοδεία της στην Λέσβο με μία… ταπεινή Porsche, που οδηγούσε γνωστός επιχειρηματίας της περιοχής.

Αρχικά, ο Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε την άποψη, ότι η βουλευτής της ΝΔ αναφερόταν στη λογική που «ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του ’80 και κορυφώθηκε επί διακυβέρνησης Τσίπρα, με τη λεγόμενη “υπερήφανη διαπραγμάτευση”».

Ειδικότερα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, υποστήριξε για την κα Αλεξοπούλου, ότι «αυτό που ήθελε να πει, και εκεί που απευθυνόταν, δεν είναι στους πολίτες».

«Δεν θα μπορούσε ποτέ να θεωρήσει κανείς ότι κάτι τέτοιο μπορεί να απευθύνεται στους πολίτες», επεσήμανε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν λαό «ο οποίος υπέστη τόση μεγάλη δοκιμασία, με τόσες περικοπές, λόγω των μνημονίων και των δύσκολων ετών της οικονομικής κρίσης».

ΠΑΣΟΚ: «Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επαίνεσε την αλαζονεία της κυβερνητικής βουλευτού»

Το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε βολές κατά του Παύλου Μαρινάκη, με αφορμή τις επίμαχες δηλώσεις της Κας Αλεξοπούλου.

Η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει ότι «ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επαίνεσε την αλαζονεία της κυβερνητικής βουλευτού», όπως προ ημερών «επαίνεσε και την εθνικά επικίνδυνη θέση που διατύπωσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης».

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ, τονίζει ότι ο Π. Μαρινάκης «προσπάθησε να βγάλει τρελούς όσους είδαν το επίμαχο βίντεο, δηλώνοντας ότι η βουλευτής δεν εννοούσε τους πολίτες αλλά… τα κόμματα της αντιπολίτευσης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε συνειδητά να υπερασπιστεί τη βουλευτή Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία σε τηλεοπτικό πάνελ σχολίασε πως “το τζάμπα πέθανε”, όταν της τέθηκε ότι ένας χαμηλόμισθος Εκπαιδευτικός πληρώνει υπέρογκο ποσοστό του μισθού του για στέγη.

Το λιγότερο που θα περίμενε κανείς, ήταν μια ξεκάθαρη αποδοκιμασία των ειρωνικών και εξυπνακίστικων αποστροφών της κυρίας Αλεξοπούλου για το πόσα λεφτά θα του μείνουν “να πάρει ζακετούλα”.

Αντιθέτως ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επαίνεσε την αλαζονεία της κυβερνητικής βουλευτού απέναντι στους πολίτες που βιώνουν τη διεύρυνση των ανισοτήτων και τη ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης. Όπως, προ ημερών, επαίνεσε και την εθνικά επικίνδυνη θέση που διατύπωσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης.

Μάλιστα προσπάθησε να βγάλει τρελούς όσους είδαν το επίμαχο βίντεο δηλώνοντας ότι η βουλευτής δεν εννοούσε τους πολίτες, αλλά… τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Για την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει χαθεί κάθε αίσθηση του μέτρου.”

Κυβερνητικές πηγές προς ΠΑΣΟΚ: «Κάνετε ρεσιτάλ λαθροχειρίας»

Απαντώντας στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, οι κυβερνητικές πηγές σχολιάζουν ότι το κόμμα της Χαρ. Τρικούπη «δίνει ρεσιτάλ λαθροχειρίας», σημειώνοντας ότι «έχει και η παραχάραξη τα όριά της».

«Είτε θα εντοπίσουν και θα μας πουν το σημείο που δήθεν ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επαίνεσε την κυρία Αλεξοπούλου, είτε θα απολογηθούν δημόσια για ακόμα ένα ατόπημά τους», σχολιάζουν πηγές του Μεγάρου Μαξίμου.