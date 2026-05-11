Το φως της δημοσιότητας είδαν σήμερα το «πόθεν έσχες» των βουλευτών για το έτος 2025, που αφορούν την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα του 2024. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι το «πόθεν έσχες» των πολιτικών αρχηγών και οι αλλαγές που έγιναν μέσα σε έναν χρόνο.

Οι κύριες μεταβολές στα «πόθεν έσχες» των πολιτικών αρχηγών

Ο Πρωθυπουργός πούλησε Ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου στα 500.000 ευρώ, ενώ είχε αγοραστεί στα 490.000 ευρώ.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αγόρασε μια μονοκατοικία 40 τετραγωνικών στη Σέριφο, έναντι 120.000 ευρώ.

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, απέκτησε δύο διαμερίσματα με γονική παροχή. Ειδικότερα, το ένα εκ των δύο βρίσκεται στον Διόνυσο και είναι 119 τετραγωνικά.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η πρόεδρος του κόμματος «Φωνή της Λογικής», απέκτησε μέσω κληρονομιάς διαμέρισμα 60 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη.

Τέλος, η σύζυγος του Πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, πούλησε σπίτι που είχε κληρονομήσει στο Λονδίνο αντί 875.842 ευρώ.

Αναλυτικά τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών αρχηγών

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Δήλωση του 2025 (χρήση 2024), δηλώνει συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές 35.916,48 ευρώ. Από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά 34.728,84 ευρώ. Εισοδήματα από ακίνητα 10.700 ευρώ. Εισοδήματα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα 176,58 ευρώ. Από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα 95,29 ευρώ και εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισοδήματα 56,75 ευρώ.

Ο Πρωθυπουργός, δηλώνει κατά την χρήση του 2024 σε μετοχές και επενδυτικά προϊόντα (Ομόλογα, αμοιβαία κ.λπ.) το ποσό αποτίμησης των 3.108,9 ευρώ ( από χρεόγραφα Ισόβια ασφάλισης ζωής). Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στην BNP BARIBAS συνολικής αποτίμησης 8.113,46 ευρώ και 21.532,39 δολάρια ΗΠΑ με χειριστή μερίδας της Εθνική Τράπεζα αγοράς από εισοδήματα προηγούμενων των. Εκποίησε ομόλογα αποτίμησης αξίας 500.000 ευρώ της Ηellenic T- Bill (που τα μετάφερε σε τραπεζικό του λογαριασμό). Δεν έχει θυρίδα.

Σε τραπεζικές καταθέσεις συνολικά είχε το ποσό των 575.208,56 ευρώ και 419,44 δολάρια ΗΠΑ.

Έχει 26 εγγραφές με διάφορα εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα στην Ελλάδα (Κρήτη, Ήπειρο, Κυκλάδες) από προηγούμενες χρήσεις.

Στην κατοχή του έχει από προηγούμενα έτη, δύο επιβατικά ΙΧ , ένα 875 κυβικών και ένα 1.560 κυβικών.

Παράλληλα συνέχισε να είναι μέτοχος της «ΚΗΡΥΞ ΑΕ» (εφημερίδα της Κρήτης) με μερίδιο 75%.

Έχει δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές 6.100,52 ευρώ σε πιστωτική κάρτα και 150.000 ευρώ προς την αδελφή του Αλεξάνδρα.

Νίκος Ανδρουλάκης

Χωρίς ουσιαστικές αλλαγές εμφανίζεται το «πόθεν έσχες» του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Η αγορά μίας μονοκατοικίας 40 τ.μ. στη Σέριφο και η μείωση των καταθέσεών του είναι οι δύο μεταβολές που εμφανίζονται.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το οικονομικό έτος 2025 (χρήση 2024) δηλώνει:

– Συνολικό καθαρό εισόδημα ύψους 36.529,56 ευρώ (από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ.)

– Έσοδα από ακίνητα 21.504,96 ευρώ

– Οι συνολικές δηλωθέντες καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα, είναι ύψους 58.399,04 ευρώ.

– Το προηγούμενο οικονομικό έτος ήταν ύψους 1.076.358,61 ευρώ.

– Ακίνητα: Έχει 17 συνολικά εγγραφές σε Κρήτη και Αθήνα και εμφανίζεται μία μεταβολή σε σχέση με πέρσι που ήταν 16 ακίνητα. Το 2025 αγόρασε μία μονοκατοικία στη Σέριφο 40 τ.μ. ύψους 120.000 ευρώ από εισοδήματα προηγούμενων ετών.

– Καμία μεταβολή δεν υπάρχει σε ότι αφορά τη συμμετοχή του σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δηλώνει μέτοχος ατομικής επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών και μέτοχος στην Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ

– Έχει στην ιδιοκτησία του ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβικών.

– Καμία ενεργή δανειακή υποχρέωση δεν εμφανίζεται.

Σωκράτης Φάμελλος

Τα έσοδα του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σ. Φάμελλου από κάθε πηγή, ανήλθαν σε 61.219,15 ευρώ.

Συγκεκριμένα, από ακίνητα: 1.971,33 ευρώ, από εισοδήματα εξαιρούμενα από φόρο: 441,00 ευρώ, από επιδόματα: 43.804,68 ευρώ, από διάθεση περιουσιακών στοιχείων / δάνεια / δωρεές / κληρονομιές κ.λπ.: 15.000,00 ευρώ και από μερίσματα / τόκους / δικαιώματα: 2,14 ευρώ.

Οι καταθέσεις του, συνολικά, ανέρχονται στο ποσό των 46.035,74 ευρώ. Αναλυτικά, στην Attica Bank: 11,34 ευρώ, στην Τράπεζα Πειραιώς (5 λογαριασμοί) 9,31 + 1.208,77 + 0,00 + 526,89 + 520,09 + 42.999,74 ευρώ, και στην Εθνική Τράπεζα (2 λογαριασμοί) 7,58 + 752,02 ευρώ.

Σημειώνεται πως δεν υπάρχει καμία μεταβολή στα ακίνητά του. Διαθέτει ένα όχημα (επιβατικό Ι.Χ) 1.560 κ.εκ., με έτος κυκλοφορίας το 2016, και αποκτηθέν το 2023, έναντι 8.000 ευρώ.

Ακόμη, διαθέτει μία αδρανή ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών («Φάμελλος Σωκράτης»), με 100% συμμετοχή από το 1991.

Τέλος, οι δανειακές του υποχρεώσεις ανέρχονται συνολικά σε 45.727,84 ευρώ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, το οικονομικό έτος 2025 (χρήση 2024) δήλωσε:

– συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές, κ.λπ.. (φορολογούμενα, φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογούμενα αυτοτελώς, αφορολόγητα) 32.033 ευρώ

-εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 42.508 ευρώ

-εισόδημα που εξαιρείται από φόρο ή εισφορά 4.924 ευρώ

-καταθέσεις 25.000 ευρώ

– 8 εγγραφές σε ακίνητα, εκ των οποίων ένα διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή και τα υπόλοιπα στην Αιδηψό.

-ένα αυτοκίνητο

–συμμετοχή 50% στη δικηγορική εταιρεία Νίκου Κωνσταντόπουλου και Ζωής Κωνσταντοπούλου

-υπόλοιπο δανείου 1.760 ευρώ.

Δημήτρης Κουτσούμπας

Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του οικονομικού έτους 2025 (χρήση 2024), ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε:

–συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές, κ.λπ. (φορολογούμενα, φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογούμενα αυτοτελώς, αφορολόγητα) 43.347.44 ευρώ με την επισήμανση ότι οι αποδοχές που έλαβε το 2024 από τη βουλευτική του ιδιότητα, σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ είναι έσοδα του κόμματος που κατατέθηκαν στο κόμμα.

– συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές, κ.λπ. (φορολογούμενα, φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογούμενα αυτοτελώς, αφορολόγητα) 32.732,40 ευρώ, με την επισήμανση ότι οι αποδοχές που έλαβε το 2024 από τη βουλευτική του ιδιότητα, σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ είναι έσοδα του κόμματος που κατατέθηκαν στο κόμμα.

-καταθέσεις 23.661 ευρώ σε λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα στους οποίους είναι συνδικαιούχος

–δύο διαμερίσματα στη Λαμία 60 τ.μ. και 45 τ.μ. που τα κατέχει από το 1990, από γονική παροχή.

Πέτη Πέρκα

Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Θεοπίστη Πέρκα, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το οικονομικό έτος 2025 (χρήση 2024) δηλώνει:

– Συνολικό εισόδημα ύψους 42.770,43 ευρώ.

-Από ακίνητα: 5.040,00 ευρώ

-Μισθωτές υπηρεσίες / επιδόματα: 28.028, 43 ευρώ

-Εισοδήματα εξαιρούμενα από φόρο: 9.702,00 ευρώ.

– Οι καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες, είναι συνολικού ύψους 181.966,75 ευρώ.

– Δεν δηλώνονται μετοχές ή άλλα χρεόγραφα.

– Καμία μεταβολή δεν παρουσιάζεται στην ακίνητη περιουσία της τα οποία αποκτήθηκαν όλα τα έτη 1992, 1993, 1998 αι 1999.

Έχει στην ιδιοκτησία της: Ένα οικόπεδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης 450 τ.μ., ένα διαμέρισα στη Θεσσαλονίκη 92 τ.μ., ένα διαμέρισμα κατά 50% στη Κέρκυρα, 70 τ.μ., μία μονοκατοικία στο Πέρασμα Φλώρινας 92 τ.μ. με 53 τ.μ. βοηθητικών χώρων.

Ακόμη, σημειώνεται πως έχει ένα επιβατικό όχημα 1.299 κυβικών που απέκτησε το 1998.

Δεν δηλώνεται καμία συμμετοχή σε επιχείρηση, ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις της είναι ύψους 35,66 ευρώ.

Κυριάκος Βελόπουλος

Τα συνολικά έσοδα του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου ανέρχονται σε 101.054,68 ευρώ. Αναλυτικά, από αποδοχές της Βουλής (αφορολόγητες) 32.732,40 ευρώ, από εξαγορά ασφαλιστηρίου συμβολαίου 12.252,11 ευρώ, από μισθωτές υπηρεσίες / επιδόματα 32.033,76 ευρώ, από διάθεση περιουσιακών στοιχείων / δάνεια / δωρεές / κληρονομιές κλπ. 24.000,00 ευρώ και από μερίσματα / τόκους / δικαιώματα 36,41 ευρώ.

Οι μετοχές/χρεόγραφα, που δήλωσε ο κ. Βελόπουλος είναι αξίας 6.054,00 ευρώ. Αναλυτικά, της Alico Invest Plus (UP1B000C0) (Επενδυτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο) 1 τεμάχιο, αξίας 5.331,30 ευρώ και της ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ Α.Ε. 990 τεμάχια, αξίας 722,70 ευρώ.

Ο κ. Βελόπουλος μισθώνει 2 θυρίδες στην Τράπεζα Eurobank, από το 2022.

Οι καταθέσεις του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης ανέρχονται συνολικά σε 266.285,63 ευρώ. Ο κ. Βελόπουλος δήλωσε 4 ακίνητα εκ των οποίων εκποίησε τα 3, εντός του έτους δήλωσης.

Δεν δηλώνει κάποιο όχημα.

Είναι εταίρος (48,33%) στην «Όλγα Πετροπούλου και Σία ΕΠΕ» (εμπορική-βιομηχανική), από το 2000, με κεφάλαιο εισφοράς: 8.700 ευρώ.

Τέλος, δεν έχει τρέχουσες δανειακές υποχρεώσεις (Πιστωτική στην Εθνική Τράπεζα με αρχικό ποσό 5.000 ευρώ, αλλά μηδενικό υπόλοιπο).

Δημήτρης Νατσιός

Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος «ΝΙΚΗ», Δημήτριος Νατσιός δηλώνει συνολικά εισοδήματα ύψους 47.666,51 ευρώ.

Αναλυτικά, δηλώνει εισοδήματα από ακίνητα 230,00 ευρώ, από εισοδήματα εξαιρούμενα από φόρο 2.352,00 ευρώ, από μισθωτές υπηρεσίες / επιδόματα 30.082,48 ευρώ, από διάθεση περιουσιακών στοιχείων / δάνεια / δωρεές / κληρονομιές κ.λπ. 15.000,00 ευρώ, και από μερίσματα / τόκους / δικαιώματα 2,03 ευρώ.

Οι καταθέσεις του σε τράπεζες ανέρχονται στο ποσό των 19.322,38 ευρώ. Συγκεκριμένα, έχει καταθέσεις στην Optima Bank 0,71 ευρώ, στην Τράπεζα Πειραιώς 0,04 ευρώ, 4 λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα (120,39 + 3,21 + 202,56 + 18.825,73 ευρώ) και 2 λογαριασμούς στην Eurobank (0,04 + 169,70 ευρώ)

Από τα 5 ακίνητα που δηλώνει έχει εκποιήσει ένα διαμέρισμα στο Κιλκίς. Τα ακίνητα αποκτήθηκαν μέσω γονικής παροχής χωρίς χρηματική συναλλαγή (εκτός του Νο5 που είχε αγοραστεί με δάνειο 163.000 ευρώ). Συγκεκριμένα, δηλώνει:

Διαμέρισμα (1ος) | Πέτρα Πιερίας | 119 τ.μ. | 33,33% ψιλή κυριότητα | Γονική παροχή | Ενεργό Οικόπεδο | Πέτρα Πιερίας | 3.490 τ.μ. | 100% | Γονική παροχή | Ενεργό | Οικόπεδο | Πέτρα Πιερίας | 3.490 τ.μ. | 25% | Γονική παροχή | Ενεργό | Διαμέρισμα (1ος) | Κιλκίς | 145 τ.μ. | 50% | Γονική παροχή | Ενεργό | Διαμέρισμα (3ος) | Κιλκίς | 89,85 τ.μ. | 50% | Αγορά | **Εκποιήθηκε το 2024** (δόθηκε γονική παροχή) |

Ο κ. Νατσιός δηλώνει 3 οχήματα, εκ των οποίων τα 2 απέκτησε το 2024. Αναλυτικά, διαθέτει ένα επιβατηγό ΙΧ 1.248 κ.εκ. του 2006, που αποκτήθηκε το 2017 έναντι 1.300 Euro. Ένα ΕΙΧ 1.490 κ.εκ. Του 2024, που αποκτήθηκε το 2024 έναντι 27.000 ευρώ (12.000 ευρώ + δάνειο 15.000 ευρώ). Επίσης, ένα ΕΙΧ 1.796 κ.εκ. Του 2008, που αποκτήθηκε το 2024 έναντι 100 ευρώ.

Δεν δηλώνει συμμετοχή σε επιχειρήσεις.

Τέλος, οι δανειακές υποχρεώσεις του ανέρχονται στο ποσό των 113.812,67 ευρώ. Συγκεκριμένα, έχει ένα καταναλωτικό δάνειο από την Εθνική Τράπεζα, με αρχικό ποσό 14.960 ευρώ και οφειλόμενο ποσό 14.599,22 ευρώ. Επίσης, ένα στεγαστικό δάνειο από την Eurobank με αρχικό ποσό 163.000 ευρώ και οφειλόμενο ποσό 99.213,45 ευρώ.

Αφροδίτη Λατινοπούλου

Η Πρόεδρος του κόμματος «Φωνή Λογικής» και ευρωβουλευτής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το οικονομικό έτος 2025 (χρήση 2024) δηλώνει συνολικά εισοδήματα ύψους 82.496,89 ευρώ.

Ειδικότερα: Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα: 4.225,31 ευρώ. Μισθωτές υπηρεσίες: 18.900,89 ευρώ. Μισθοί, αποζημιώσεις από Ευρωβουλή: 59.370,69 ευρώ.

– Δεν δηλώνονται μετοχές ή άλλα χρεόγραφα, αλλά μόνο ένα επενδυτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο, συνολικής αποτίμησης 345,52 ευρώ, το οποίο αποκτήθηκε χωρίς χρηματική συναλλαγή.

– Οι τραπεζικές καταθέσεις είναι συνολικά ύψους 86.294,46 ευρώ. Διατηρεί δύο λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς ύψους 29.259,31 ευρώ και 56.261,29 ευρώ και ένα στην Εθνική Τράπεζα 773,86 ευρώ.

– Σε ό,τι αφορά τα ακίνητα, είναι κάτοχος 100% ενός διαμερίσματος 61,80 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη, από γονική παροχή που αποκτήθηκε το 2024.

– Έχει ένα επιβατικό όχημα 1.498 κ.εκ. του 2007, το οποίο απέκτησε το 2018 έναντι 3.995 ευρώ.