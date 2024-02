Εγκωμιαστικά είναι τα σχόλια του διεθνούς τύπου για την απόφαση νομιμοποίησης του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών στην Ελλάδα, παρά τις όποιες αντιδράσεις.

«Τα ζευγάρια τολμούν να ονειρεύονται καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει διακομματική στήριξη για το νομοσχέδιο που επεκτείνει τα γονικά δικαιώματα στα ομόφυλα ζευγάρια», γράφουν οι Times του Λονδίνου. Σχολιάζουν ότι το ζήτημα των δικαιωμάτων των παιδιών έχει στρέψει την κοινή γνώμη υπέρ του νομοσχεδίου που αποτελεί το επιστέγασμα μιας διετούς εκστρατείας του Έλληνα πρωθυπουργού.

