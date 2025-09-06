Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την σημερινή ομιλία του στη ΔΕΘ. προσανατολίζεται στην εξαγγελία μέτρων που είχαν ήδη αποτελέσει προγραμματικές θέσεις από την προεκλογική περίοδο, με έμφαση στη φορολογική μεταρρύθμιση υπέρ της οικογένειας, τη διόρθωση στρεβλώσεων που οδηγούν σε υπερφορολόγηση νοικοκυριών με περισσότερα από τρία μέλη – γεγονός που επιβαρύνει και τη δημογραφική ανάκαμψη –, τη μείωση εισφορών και φόρων στη μισθωτή εργασία, καθώς και στη στήριξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, όπως οι ένστολοι και οι συνταξιούχοι. Παράλληλα, εξετάζονται παρεμβάσεις στο στεγαστικό ζήτημα και κίνητρα για την τόνωση της παραγωγής. Όλα αυτά εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνονται στο “πακέτο” της ΔΕΘ, στο οποίο επενδύει πολιτικά η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός, προκειμένου να διαχειριστεί την πίεση τόσο της αντιπολίτευσης όσο και της κοινωνίας.

Η σημερινή, έβδομη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ως πρωθυπουργού, συμπίπτει με μια κρίσιμη συγκυρία: η κυβέρνηση διανύει το μέσο της δεύτερης θητείας της, χρονικό σημείο που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από φθορά. Η Νέα Δημοκρατία δεν αποτελεί εξαίρεση, αφού καταγράφει τα χαμηλότερα ποσοστά της δημοσκοπικά από το 2019, οπότε ανέλαβε τη διακυβέρνηση. Έτσι, η φετινή ΔΕΘ αποτελεί για την κυβερνητική ηγεσία ορόσημο, με την ομιλία του πρωθυπουργού να στοχεύει στην αντιστροφή της εικόνας.

Με πιθανότητες να υπάρξουν και αιφνιδιαστικές ανακοινώσεις της τελευταίας στιγμής, τα μέτρα που αναμένεται να εξαγγελθούν σήμερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συνοπτικά, είναι τα εξής:

-Μειώσεις φόρων για μεσαία εισοδήματα: αλλαγές σε κλιμάκια και συντελεστές της φορολογικής κλίμακας, καθώς και αύξηση του αφορολόγητου. Μελετάται η θέσπιση ενδιάμεσου συντελεστή μεταξύ του 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ και του 22% για τα εισοδήματα 10.001–20.000 ευρώ, καθώς και η αύξηση του ορίου των 44.000 ευρώ, πάνω από το οποίο ισχύει ο ανώτατος συντελεστής 44%. Η μείωση φόρων για περίπου 2,5 εκατ. φορολογούμενους θα αρχίσει να φαίνεται από το 2026, με μικρότερη παρακράτηση σε μισθούς και συντάξεις.

-Στήριξη οικογενειών με παιδιά: αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000–2.000 ευρώ ανά παιδί και πιθανή πλήρης φοροαπαλλαγή για πολύτεκνους με εισόδημα 40.000–50.000 ευρώ. Συζητείται και μείωση του ΕΝΦΙΑ.

-Φορολογικές αλλαγές για τα ενοίκια: μείωση συντελεστών και κίνητρα προς ιδιοκτήτες για αξιοποίηση κλειστών κατοικιών. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται ενδιάμεσος συντελεστής για εισοδήματα 12.001–35.000 ευρώ, καθώς και μείωση του 15% που ισχύει για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, στο 7%–8% για ποσά μέχρι 5.000 ευρώ.

-Μέτρα για την αγορά κατοικίας: παράταση αναστολής ΦΠΑ σε νεόδμητα, κοινωνική αντιπαροχή, πρόγραμμα ΣΔΙΤ για φοιτητικές εστίες και νέες παρεμβάσεις στη φορολογία ενοικίων.

-Αλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες: μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος στο 90% του κατώτατου μισθού.

-Στήριξη ένστολων: νέο μισθολόγιο με αυξήσεις έως 20% και από 1η Ιουλίου 2025 καταβολή επιδόματος «Ιδιαίτερων Συνθηκών Εργασίας και Επικινδυνότητας» ύψους 100 ευρώ μηνιαίως για όλα τα στελέχη.

-Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης: αρχικά «κούρεμα» 30% και σταδιακή πλήρης κατάργηση, με επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

-Αναχώματα στην ενεργειακή ακρίβεια για τις παραγωγικές επιχειρήσεις.