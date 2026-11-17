«Τι είπατε; Να έχετε το θάρρος να πείτε. Τι είπατε;» Με αυτά τα λόγια ο Δημήτρης Καιρίδης ζήτησε από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να επαναλάβει μια φράση που έπιασαν τα ανοιχτά μικρόφωνα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η φράση ακούστηκε ως «τι ζώο», με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να επιμένει ότι είπε «τι ζω».

Αφορμή για την αντιπαράθεση ήταν μια αναφορά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ στην επέτειο του Πολυτεχνείου, κατά τη συζήτηση για την κύρωση συμφωνίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Καιρίδης είπε ότι πρέπει να εξηγηθεί «γιατί κατέρρευσε η Δημοκρατία και πώς αποκαταστάθηκε». Η κ. Κωνσταντοπούλου αντέδρασε από τα έδρανα στη λέξη «κατέρρευσε», τονίζοντας ότι έγινε πραξικόπημα. «Έτσι, γιατί φτάσαμε σε πραξικόπημα συνταγματαρχών», της απάντησε εκείνος.

Τότε ακούστηκε το επίμαχο σχόλιο και παρενέβη ο προεδρεύων Γιάννης Πλακιωτάκης: «Παρακαλώ, κυρία πρόεδρε, να ανακαλέσετε». Ο κ. Καιρίδης ζήτησε και ο ίδιος εξηγήσεις. Όταν της είπε «το παίρνετε πίσω», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αρνήθηκε: «Είπα τι ζω, θέλετε να σας το ξαναπώ;».

Οι αιχμές Καιρίδη για «καραγκιόζηδες» και «κλόουν»

Στην ομιλία του, ο κ. Καιρίδης χαρακτήρισε «απογοητευτική, αναμενόμενη, τοξική και διχαστική» την τοποθέτηση της κ. Κωνσταντοπούλου. Την κατηγόρησε ότι αποκαλεί με ευκολία «φασίστες» εκλεγμένους βουλευτές, ενώ η ίδια, κατά τη δική του διατύπωση, ηγείται «κοινοβουλευτικής ομάδας διορισμένων».

«Η σημερινή επέτειος είναι ευκαιρία να ενωθούμε», είπε για το Πολυτεχνείο. Χαρακτήρισε όνειδος το πραξικόπημα και υποστήριξε ότι μετά το 1974 η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πιο προηγμένες δημοκρατίες του κόσμου. Κάλεσε, τέλος, σε απομόνωση όσων χαρακτήρισε «καραγκιόζηδες», «κλόουν» και «εμπόρους» που «προσπαθούν να πουλήσουν εθνικοφροσύνη και εθνική ευαισθησία».