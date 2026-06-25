Την ώρα που ο Δημήτρης Αβραμόπουλος προσφεύγει στον Άρειο Πάγο ζητώντας να ακυρωθεί το ένταλμα σύλληψής του από την βελγική εισαγγελία, νέα στοιχεία από τις βελγικές αρχές έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

«Η ανάλυση των τηλεφωνικών αρχείων φαίνεται να έχει αποκαλύψει ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και ιδίως ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι, η Εύα Καιλή και ο Πιέρ Αντόνιο Παντσέρι, φέρεται να εργάστηκαν προκειμένου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος να διοριστεί ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις χώρες του Κόλπου».

Με αυτές τις λέξεις συνοδεύουν οι Βέλγοι, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης κατά του πρώην Έλληνα Επιτρόπου για το Qatargate.

Σε μόλις τρεις σελίδες, κάνουν μία περιγραφή γεγονότων και συναντήσεων στηριζόμενοι κυρίως σε μηνύματα, τηλέφωνα αλλά και καταθέσεις εργαζομένων στην ΜΚΟ Fight Impunity.

H «Ζούγκλα» παρουσιάζει τα αποσπάσματα που έστειλαν για τους Βέλγους κατηγορούμενο τον Δημήτρη Αβραμόπουλο με το σύνολο της δικογραφίας ωστόσο να παραμένει στις Βρυξέλλες .

Τα ταξίδια στο Κατάρ

Οι Βέλγοι ερευνητές διαπίστωσαν όπως αναφέρουν ότι μετά την αποχώρηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ως Επιτρόπου, το 2019, μία «Greek connexion» φαίνεται όπως αναφέρουν να επέτρεψε την τεχνική τακτοποίηση του φακέλου των θεωρήσεων για το Κατάρ μέσω του μεσάζοντα Καϊλή ,Αβραμόπουλος και Γ…(σ.σ. υπάλληλος της Κομισιόν) και τελικά να επιτευχθεί συμφωνία του Συμβουλίου (Ε.Ε) στις 26.06.2022.

Σε αυτό το σημείο αναφέρουν το όνομα του Μαργαρίτη Σχοινά και Ελλήνων Υπουργών χωρίς όμως να τους κατονομάζουν.

Στην περιγραφή κάνουν λόγο για «υποψία εμπλοκής» του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της «φημολογούμενης εγκληματικής οργάνωσης»

Περιληπτικά αναφέρουν :

-η Εύα Καιλή, μετά από αίτημα Τζιόρτζι, προσκάλεσε τον Δ. Αβραμόπουλο στην διάσκεψη στη Ντόχα τον Φεβρουάριο 2020. Στόχος ήταν η συνάντηση με τον «γιατρό « τον Υπουργό Εργασίας του Κατάρ με τους Βέλγους να τονίζουν για τη συνάντηση:

«φαινόταν να είχε κοσμοϊστορική σημασία τόσο για την Εύα Καϊλή ότι και τον Τζιόρτζι οποίος φαίνεται να είχε αναλάβει το πρόγραμμα της διάσκεψης στη Ντόχα και φέρεται να επέλεξε ο ίδιος το θέμα που θα μιλούσε ο Αβραμόπουλος κατά τη διάρκεια αυτής.»

Μάλιστα αναφέρουν ότι ο Τζιόρτζι λειτουργεί ως μεσάζων προκειμένου να γίνει συνάντηση Παντσέρι με Αβραμόπουλο.

Οι Βέλγοι είδαν μηνύματα μεταξύ Καϊλή και Αβραμόπουλου. Σε ένα από αυτά ο Αβραμόπουλος ενημερώνει την Καϊλή ότι θα δει την διάδοχο του, Ίλβα Γιόχανσον και εκείνη του στέλνει να της πει για το πακέτο Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, δηλαδή για τη βίζα σε αυτές τις τρείς χώρες.

Οι Βέλγοι αναφέρουν το ταξίδι του πρώην Επιτρόπου στο Μουντιάλ στο Κατάρ 2022 μαζί με τους γιους του με τους ερευνητές να υποστηρίζουν ότι «προκλήθηκαν προφανώς από την εγκληματική οργάνωση .»

Πριν φθάσουμε όμως στο ταξίδι στο Μουντιάλ για τους Βέλγους ο Δημήτρης Αβραμόπουλος «φέρεται να έχει ενεργήσει ο ίδιος για να διευκολύνει την απαλλαγή από τη βίζα υπέρ του Κατάρ.»