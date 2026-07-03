Επίσημη αντίδραση από κυβερνητικές πηγές στη φάρσα που έστησαν Ρώσοι στον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, Θάνο Ντόκο, υπήρξε το μεσημέρι της Παρασκευής 03/07.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας έπεσε θύμα μίας καλοστημένης παγίδας από δύο παγκοσμίως γνωστούς Ρώσους φαρσέρ και οδηγήθηκε μεθοδικά σε μια τηλεδιάσκεψη-παγίδα, έχοντας την πεποίθηση πως συνομιλούσε με τον επίσημο σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουσμέροφ και τους συνεργάτες του.

Πίσω από την καλοστημένη φάρσα βρίσκονται οι Ρώσοι «Vovan & Lexus», γνωστοί για τις παγίδες που κατά καιρούς στήνουν σε πολιτικούς και όχι μόνο, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους Ουκρανούς αξιωματούχους, κατέγραψαν ολόκληρη τη συνομιλία και στη συνέχεια δημοσιοποίησαν το σχετικό βίντεο.

Πιστεύοντας πως συνομιλεί με πολιτικούς αξιωματούχους, ο Θάνος Ντόκος προχώρησε σε αναφορές που αφορούν το πρόσφατο περιστατικό με το ουκρανικό drone ανοιχτά της Λευκάδας, τον ρόλο της ΕΥΠ, αλλά και το εγχώριο πολιτικό σκηνικό, προαναγγέλλοντας μάλιστα και εκλογές στην Ελλάδα.

Επίθεση υβριδικού χαρακτήρα με AI

Σύμφωνα με όσα διέρρευσαν από κυβερνητικές πηγές «πρόκειται για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης».

Κυβερνητικοί κύκλοι μάλιστα, πρόσθεσαν σχετικά ότι «βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων». Στο σχετικό σχόλιο επισημαίνεται ότι «καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρρητης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ενώ ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους».