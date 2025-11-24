Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη σήμερα (24/11) στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Επίκεντρο της συνομιλίας τους ήταν η ενημέρωση από την πλευρά του πρωθυπουργού στον κ.Τασούλα, σχετικά με τις ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας με την Ουκρανία αλλά και την κομβικής σημασίας συμφωνία για τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω κ. Πρόεδρε για τις σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της αναβάθμισης της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας. Καταδεικνύουν ότι η χώρα μας καθίσταται πια πρωταγωνιστής ως πύλη εισόδου για το αμερικανικό φυσικό αέριο προς την Ουκρανία και αφετέρου με τις ερευνητικές γεωτρήσεις. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη που θωρακίζει τη χώρα μας ενεργειακά και γεωπολιτικά. Όλη αυτή η αναβάθμιση έχει απτά αποτελέσματα. Η χώρα μας καθίσταται από παρακολούθημα πρωταγωνιστής», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Πρώτο μας μέλημα ως κυβέρνηση η προστασία του εισοδήματος των πολιτών

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έκανε ξεχωριστή μνεία στα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης, τονίζοντας πως το πρώτο μέλημα, είναι η προστασία του εισοδήματος των πολιτών, απέναντι στην ακρίβεια.

«Είμαστε σε θέση να στηρίξουμε την κοινωνία έμπρακτα ενώ άλλες χώρες λαμβάνουν μέτρα λιτότητας. Είμαστε σε θέση από σήμερα να υλοποιούμε το πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας», υπογράμμισε.

Ολοκληρώνοντας, αναφέρθηκε στην κακοκαιρία σε περιοχές της Ηπείρου, υπογραμμίζοντας πως κυβερνητικά κλιμάκια βρίσκονται ήδη εκεί, ώστε να καταγραφούν οι ζημιές και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, για την αντιμετώπιση των σφοδρών αυτών φαινομένων.