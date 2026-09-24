Σε μία παρέμβαση εφ’ όλης της ύλης αναμένεται να προχωρήσει στην αποψινή του ομιλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού δεσπόζουν τα εθνικά θέματα, η γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας, η οικονομική ανθεκτικότητα, αλλά και οι προκλήσεις που φέρνει η ταχύτατη εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ελληνοτουρκικά: Σαφείς γραμμές στη βάση της Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας

Αναφερόμενος στις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ξεκαθαρίσει πως η Ελλάδα παραμένει σταθερά αφοσιωμένη στον διάλογο, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι αυτός διεξάγεται με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τις αρχές καλής γειτονίας.

Παράλληλα, θα υπογραμμίσει ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) συνιστά το μοναδικό αποδεκτό πλαίσιο για τη διευθέτηση της μίας και μόνης εκκρεμότητας μεταξύ των δύο κρατών: την οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Παράλληλα, θα καταστήσει σαφές ότι ουσιαστικές συνομιλίες δεν συμβιβάζονται με τετελεσμένα, παραβιάσεις της διεθνούς νομιμότητας ή απειλές πολέμου.

Διαρκές τεστ αξιοπιστίας για τον ΟΗΕ το Κυπριακό

Σημαντικό μέρος της τοποθέτησής του θα αφιερωθεί στο Κυπριακό, με τον Πρωθυπουργό να θυμίζει πως 52 χρόνια μετά τη στρατιωτική εισβολή και την κατοχή κυπριακών εδαφών, το ζήτημα παραμένει ανοιχτό τραύμα και δοκιμάζει την αποτελεσματικότητα του ίδιου του ΟΗΕ. Ο κ. Μητσοτάκης θα επαναβεβαιώσει την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με σκοπό την επανένωση της Μεγαλονήσου.

Ο Πρωθυπουργός θα προβάλει τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου εγγυητή σταθερότητας και διπλωματικής γέφυρας, που συνδέει την Ευρώπη με την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Με έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια, τη ναυσιπλοΐα και τις υποδομές διασυνδεσιμότητας, θα σχολιάσει επίσης τις εξελίξεις στα θερμά μέτωπα της Γάζας, του Λιβάνου, της Συρίας, της Λιβύης, της Ουκρανίας και του Σουδάν.

Οικονομική ανθεκτικότητα και εθνική ασφάλεια

Παρουσιάζοντας τις εγχώριες μεταρρυθμίσεις, ο κ. Μητσοτάκης θα συνδέσει την οικονομική πρόοδο με την εθνική ισχύ. Θα αναφερθεί στη δημοσιονομική σταθερότητα, την προσέλκυση επενδύσεων, τη μείωση του χρέους και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, αναδεικνύοντας πώς μια ισχυρή οικονομία ενισχύει την αμυντική θωράκιση και τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Παγκόσμιο καλέσμα για τη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης, με τον Πρωθυπουργό να προειδοποιεί ότι η αλματώδης εξέλιξή της εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους που δεν καλύπτονται από την απλή αυτορρύθμιση των τεχνολογικών κολοσσών.

Ο κ. Μητσοτάκης θα ζητήσει τη θεσμοθέτηση ενός αυστηρού διεθνούς κανονιστικού πλαισίου.

Παράλληλα, θα απευθύνει κάλεσμα στις ΗΠΑ να αναλάβουν την ευθύνη που αναλογεί στην ηγετική τους θέση στον τομέα αυτό, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση των κινδύνων απαιτεί ευρεία παγκόσμια συνεργασία, στην οποία πρέπει απαραιτήτως να συμμετέχει και η Κίνα.