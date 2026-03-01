Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο υπουργός ενημερώθηκε για την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, με έμφαση στα ζητήματα ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν θέματα που αφορούν στη διαμονή τους, καθώς και στη διαχείριση αιτημάτων επαναπατρισμού, τα οποία υποβάλλονται μέσω ειδικής πλατφόρμας που έχει ενεργοποιηθεί για κάθε διπλωματική αρχή.

Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε σαφείς οδηγίες για την άμεση και ασφαλή επιστροφή όσων πολιτών το επιθυμούν, μόλις αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία.

Παράλληλα, ζήτησε από τις ελληνικές Διπλωματικές Αποστολές να παραμείνουν σε πλήρη επαγρύπνηση και σε διαρκή επικοινωνία με τους Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή, ενόψει των ραγδαίων εξελίξεων.