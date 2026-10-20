Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο διπλωματικός συντονισμός της Αθήνας απέναντι στις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη και την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες την Τρίτη (20/10) τόσο με τον Κύπριο ομόλογό του Κωνσταντίνο Κόμπο, με επίκεντρο τους κινδύνους για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών και δρομολογώντας τις προετοιμασίες για την επόμενη Τριμερή Σύνοδο Κορυφής.

Επικοινωνία Αθήνας – Λευκωσίας για το Τουρκολιβυκό μνημόνιο

Στο επίκεντρο της ελληνικής διπλωματίας βρέθηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Κύπριο ομόλογό του Κωνσταντίνο Κόμπο.

Όπως γνωστοποίησε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, οι δύο Υπουργοί εξέτασαν εξονυχιστικά:

Τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Τους άμεσους κινδύνους που δημιουργούνται για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

🇬🇷🇨🇾 Ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Κύπριο ομόλογό του @ckombos.

Στο επίκεντρο, οι εξελίξεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. @CyprusMFA @cyprusingreece @GreeceinCyprus https://t.co/jAUrKvxy0n — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 20, 2026

Στρατηγικός συντονισμός με το Κάιρο και προετοιμασία της Τριμερούς Συνόδου