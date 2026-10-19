Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας με τον ανώτατο διοικητή συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

«Είχα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον ανώτατο διοικητή συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR), πτέραρχο Alexus G. Grynkewich», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.

Συζητήσαμε, όπως σημείωσε, για θέματα που αφορούν το ρόλο της Ελλάδος εντός της Συμμαχίας.

«Επίσης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας», κατέληξε ο κ. Δένδιας.