Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, Σεγέτ Αμπάς Αραγτσί, είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με επίκεντρο τις ραγδαίες περιφερειακές εξελίξεις και την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ υπογράμμισε τη θεμελιώδη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και τη διεξαγωγή τεχνικών διαβουλεύσεων.

Έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθεροπλοΐα

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε αναλυτικά από τον Ιρανό ομόλογό του για την κατάσταση στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη ζωτική σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τη διασφάλιση της θαλάσσιας ασφάλειας, ζητήματα κομβικής σημασίας για την παγκόσμια ναυτιλία και τη σταθερότητα των εμπορικών δρόμων.

Ανοιχτοί δίαυλοι και τεχνικές διαβουλεύσεις

Όπως έγινε γνωστό, οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν στη διεξαγωγή εξειδικευμένων διαβουλεύσεων σε διμερές, τεχνικό επίπεδο, προκειμένου να παρουσιαστούν αναλυτικά οι ελληνικές θέσεις.

Παράλληλα, στο τραπέζι τέθηκαν οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το Ιράν, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας, αξιοποιώντας και το πλαίσιο εκπροσώπησης μέσω των νεοδιορισθέντων πρέσβεων των δύο χωρών.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών:

«Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία χθες το βράδυ με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομόλογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως για τις συνεχιζόμενες συνομιλίες σχετικά με το Στενό του Ορμούζ.

Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας στη θάλασσα και οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να συμβουλευτούν τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο.

Συζήτησαν επίσης τις θέσεις της ΕΕ για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, μεταξύ άλλων μέσω των νεοδιορισθέντων Πρέσβεων τους».