O Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Badr Abdelatty, με βασικό αντικείμενο τις προοπτικές που ανοίγονται για την εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας – Αιγύπτου.

Οι δύο άνδρες επικεντρώθηκαν στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο η διμερής συνεργασία, κινούμενοι πάντα στο σταθερό πλαίσιο της θεσμοθετημένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης που συνδέει σταθερά την Ελλάδα και την Αίγυπτο τα τελευταία χρόνια.

Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις στη Λιβύη, στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Η επικοινωνία εντάσσεται στις τακτικές επαφές Αθήνας και Καΐρου για τον συντονισμό των δύο χωρών σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.