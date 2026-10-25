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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ, πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους οι δύο κορυφαίοι διπλωμάτες έθεσαν επί τάπητος την πορεία των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας, καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.
🇬🇷🇸🇦 | FM George Gerapetritis held a telephone call with #SaudiArabia’s FM, HH Prince @FaisalbinFarhan Al Saud.
Bilateral relations & regional developments discussed.
@KSAmofaEN @GreeceinKSA @KSAembassyGR https://t.co/kqWKfZWDjV
— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 25, 2026