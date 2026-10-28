Σε απευθείας επικοινωνία με το Κάιρο προχώρησε η ελληνική διπλωματία, με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να πραγματοποιεί τηλεφωνική συνομιλία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Badr Abdelatty.

Η συζήτηση επιβεβαίωσε το σταθερό κανάλι συνεννόησης ανάμεσα στις δύο χώρες, σε μια συγκυρία αυξημένων διεργασιών στην ευρύτερη γειτονιά.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Χ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην Στρατηγική Εταιρική Σχέση Ελλάδας Αιγύπτου, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς και διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν επίσης περιφερειακές εξελίξεις, θέματα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της τρέχουσας Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.