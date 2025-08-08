Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε επέκταση των εχθροπραξιών είναι απολύτως μη αποδεκτή.

Υπογράμμισε τη σαφή θέση της Ελλάδας υπέρ:

της άμεσης κατάπαυσης του πυρός,

της απρόσκοπτης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας,

και της άνευ όρων απελευθέρωσης όλων των ομήρων.

Την ίδια στιγμή, τόνισε την επείγουσα ανάγκη επανέναρξης της πολιτικής διαδικασίας, με στόχο μια βιώσιμη λύση δύο κρατών, που θα συνυπάρχουν ειρηνικά και με ασφάλεια.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Παλαιστινιακή Αρχή, ως τη μόνη νόμιμη εκπρόσωπο του παλαιστινιακού λαού, και εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να αναλάβει πρόσθετες ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, συμβάλλοντας ενεργά στις διεθνείς προσπάθειες αποκλιμάκωσης και στήριξης του άμαχου πληθυσμού.