O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους, ο πρωθυπουργός θέλησε να μεταφέρει προσωπικά τις βαθύτατες θλίψεις του, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού προς τον ηγέτη και τους πολίτες του Κατάρ για την απώλεια του πατέρα του, Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, ο οποίος είχε διατελέσει στο παρελθόν Εμίρης της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση των δύο ανδρών επεκτάθηκε γρήγορα και στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, δίνοντας την ευκαιρία για μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, οι οποίες συνεχίζουν να προκαλούν έντονο ενδιαφέρον και ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.