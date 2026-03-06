Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στον Λίβανο και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην διακοπεί η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας.