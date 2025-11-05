Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είχε την Τετάρτη (5/11) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκε η πορεία εφαρμογής της πρώτης φάσης της Ειρηνευτικής Συμφωνίας για τη Γάζα.

Σημειωτέον ότι νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στο ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής, κατά τη συνάντηση του με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ