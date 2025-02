Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι εναπόκειται στην Ουκρανία να αποφασίσει για το αποδεκτό για αυτήν ειρηνευτικό πλαίσιο και ότι τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία.

Τέλος, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Ουκρανό Πρόεδρο ότι θα συμμετάσχει τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, στην τηλεδιάσκεψη ηγετών που οργανώνει το Κίεβο για τη συμπλήρωση τριών ετών από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Εκτιμούμε βαθύτατα την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού, τη σταθερή στάση της Ελλάδας στην καταδίκη της επιθετικότητας και τη δέσμευσή της στην αρχή: ‘’Τίποτα για την Ουκρανία χωρίς Ουκρανία, τίποτα για την Ευρώπη χωρίς Ευρώπη’’, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφερόμενος στην επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Σάββατο.

Δείτε την ανάρτησή του στο X:

«Μίλησα με τον Έλληνα πρωθυπουργό @kmitsotakis και τον ευχαρίστησα για την αμέριστη υποστήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία από την αρχή της ευρείας κλίμακας εισβολής της Ρωσίας. Εκτιμούμε βαθύτατα την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού, τη σταθερή στάση της Ελλάδας στην καταδίκη της επιθετικότητας και τη δέσμευσή της στην αρχή: ‘’Τίποτα για την Ουκρανία χωρίς Ουκρανία, τίποτα για την Ευρώπη χωρίς Ευρώπη’’. Η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης. Συζητήσαμε την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας, τα κοινά ευρωπαϊκά έργα, τις εγγυήσεις ασφαλείας και την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων. Βασίζομαι στην κοινή μας εργασία για σημαντικές πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια της μη μόνιμης ένταξης της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας».

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 22, 2025