Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα το πρωί (19/09), ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Ινδό ομόλογό του Narendra Modi.

Έπειτα από τη θερμή συνάντηση που είχαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία τον Αύγουστο του 2023, οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν εκτενώς στις προοπτικές εμβάθυνσης και ανάπτυξης των διμερών σχέσεων, ιδιαίτερα στον τομέα των επενδύσεων, της τεχνολογίας και της άμυνας.

Ο πρωθυπουργός, προς το τέλος της συνομιλίας τους, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός, ότι σύντομα δύο αεροπορικές εταιρείες ξεκινούν απευθείας πτήσεις Ελλάδας – Ινδίας.