Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι ο Γιώργος Ξυλούρης εξαπέλυσε απειλές προς το πρόσωπό της, λίγο μετά την αποχώρησή του από την αίθουσα.

«Αισθάνεται την άνεση να βγαίνει από εδώ και να λέει “θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι που θα με βάλει φυλακή”» ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σημειώνοντας ότι ο «Φραπές» απομακρύνθηκε από την αίθουσα ενώ «τον προστάτευαν οι αστυνομικοί της Βουλής».

Την άμεση σύλληψη του «Φραπέ», με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ζητά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας

Νωρίτερα, η κα Κωνσταντοπούλου ζήτησε τη σύλληψη του Γιώργου Ξυλούρη, με τη διαδικασία του αυτοφώρου, καθώς η επίκληση του δικαιώματος της σιωπής, εφόσον δεν έχει καταστεί ύποπτος, θεωρείται αδίκημα.

Η κατάθεση του Ξυλούρη ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι της Πέμπτης, 11 Δεκεμβρίου και η Επιτροπή οδηγήθηκε σε προσωρινή διακοπή.

Προηγουμένως, είχε σημειωθεί ένταση διότι με την ολοκλήρωση της κατάθεσης του «Φραπέ», ο Πρόεδρος της Επιτροπής τον αποδέσμευσε, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της κας Κωνσταντοπούλου, που ζήτησε ο Ξυλούρης να επιστρέψει, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά η Επιτροπή.

Ο μάρτυρας επέστρεψε και η διαδικασία διεκόπη προσωρινά, προτού συνεχίσει.

Τι προηγήθηκε – «Τζιτζής είναι το παρατσούκλι μου και όχι Φραπές»

Κατά την κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η ένταση χτύπησε «κόκκινο», όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε να κάνει ερωτήσεις στον μάρτυρα.

Ειδικότερα, η ένταση κορυφώθηκε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ρώτησε τον μάρτυρα για τις συνομιλίες της δικογραφίας όπου καταγράφεται να απειλεί την Ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου.

Ο διάλογος για την Πόπη Παπανδρέου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τον κύριο Φλωρίδη τον γνωρίζατε; Γιατί τον επικαλεστήκατε στους διαλόγους…

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ούτε τον γνωρίζω, ούτε επικαλέστηκα τέτοιες συνομιλίες. Δεν είναι δικά μου αυτά που διαβάζετε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Απαντήστε. Δεν φοβάμαι. Εκφοβίζετε τους πάντες. Μην με κοιτάτε άγρια!

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Απαντήστε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σταματήστε να τον εμψυχώνετε. Τι ντροπή. Οι διάλογοι δείχνουν την απώτατη λειτουργία μαφίας. Πώς θα ξεκ#$%λώνατε την Παπανδρέου. Απαντήστε.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Δεν απαντώ σε τέτοιες εκφράσεις. Δεν είναι δικές μου συνομιλίες.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχουμε 100 σελίδες συνομιλίες. Στην μια λέτε πως θα γαμ!@#ήσετε, στην άλλη πως θα ξεκ@#$λώσετε. Σας έθιξαν οι εκφράσεις;

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν επιτρέπεται αυτή η έκφραση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι στις απομαγνητοφωνήσεις! Τον προστατεύετε! Τι υπάλληλος είστε!

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν με αγγίζουν αυτά που λέτε! Απαξιώ να απαντήσω.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με την Παπανδρέου.

Μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον ρώτησε για την Πόρσε που διαθέτει ο γιος του Γιώργου Ξυλούρη.

Ο διάλογος για την Porche – «Σοβαρά το λες; Γιατί να μην έχει;»

Όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ρώτησε με τι είδους επιχειρήσεις ασχολείται ο γιος του, ο Γιώργος Ξυλούρης μιλώντας στον ενικό απάντησε ότι δε θυμάται και απορούσε μάλιστα γιατί να μην έχει Πόρσε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτή την Πόρσε που έχει ο υιός σας από πού είναι;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Του γιου μου είναι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πού τη βρήκε;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Τη’ γόρασε. Δεν την έκλεψε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πού τα βρήκε τα λεφτά;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Γιάντα; Λογίστρια είσαι;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποια είναι η ασχολία του;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ελεύθερος επαγγελματίας είναι.

Όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ρώτησε με τι είδους επιχειρήσεις ασχολείται ο γιος του, ο Γιώργος Ξυλούρης μιλώντας στον ενικό απάντησε ότι δε θυμάται και απορούσε μάλιστα γιατί να μην έχει Πόρσε.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Σοβαρά το λες; Γιατί να μην έχει;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι και να μιλάς στον πληθυντικό και να μην με απειλείς εμένα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Από που τα βρήκε τα χρήματα να κυκλοφορεί με Πόρσε στο χωριό;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ψάξε τον γιο μου να ενημερωθείς. 25 χρονών κοπέλι

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Άρα είναι στους αφορολόγητους του Μητσοτάκη! Έχει σπουδάσει;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Έχει τελειώσει οικονομικά στο Ηράκλειο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι επιχείρηση;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Έμπα στο ΑΦΜ του να δεις την έναρξη της επιχείρησης.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Του 2015.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τότε που η χώρα πεινούσε

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Το 2020, το 2021 την πήρε

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μέσα στην πανδημία.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Το 2019 την πήρε. 47 χιλιάδες την πήρε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το 2019 την πήρε, από πού τα βρήκε 47.000;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Δεν είναι άπορος. Εγώ είμαι πατέρας του, δεν είναι άπορος.

«Την πούλησα για παλιοσίδερα»

Ο Γιώργος Ξυλούρης ρωτήθηκε και για την περιβόητη Jaguar που είχε στην κατοχή του και είχε αποκτήσει κατά δήλωση του από έναν φίλο του στην Κόρινθο με αντίτιμο 1000 ευρώ. Για πολλοστή φορά απάντησε με ειρωνικό ύφος στον ερωτώντα βουλευτή Γιώργο Ρούντα από τη Νίκη ισχυριζόμενος ότι «την πούλησε για παλιοσίδερα».

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Το χιλιάρικο του το’ δωκα. Την είχε, μου το’ πε ένα χιλιάρικο, πάρτο.

ΡΟΥΝΤΑΣ: Από πού τον γνωρίζετε;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Είναι ανάγκη να σου πω; Μπορεί να τον εκάμω κουμπάρο. Την άδεια θα σου πάρω; σοβαρά μιλάμε;

ΡΟΥΝΤΑΣ: Είναι απάντηση αυτό;;;;

Το ύφος του μάρτυρα προκάλεσε την έκρηξη του βουλευτή και την εκ νέου παρέμβαση του προέδρου. «Έχετε καθήκον αλήθειας», όπως του είπε. Ωστόσο, ο «Φραπές» δεν αποκάλυψε το όνομα του φίλου του.

«Τζιτζής είναι το παρατσούκλι μου, όχι Φραπές»

Ο μάρτυρας, απαντώντας σε ερωτήσεις της Ευαγγελίας Λιακούλη, είπε ότι το «Φραπές» δεν είναι παρατσούκλι, αλλά του «κόλλησε» από μία φράση του Κυριάκου Βελόπουλου. «Τζιτζής είναι το παρατσούκλι μου, όχι Φραπές!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ένταση συνεχίστηκε όταν ξεκίνησε να κάνει ερωτήσεις ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Μπάρκας και η προεδρεύουσα Μαρία Συρεγγέλα παρενέβη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει: «Σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν κα Συρεγγέλα!». Η φράση προκάλεσε την έκρηξη του Μ. Λαζαρίδη οποίος κατήγγειλε σεξιστική επίθεση της προέδρου της Πλεύσης προς την κυρία Συρεγγέλα.

ΜΠΑΡΚΑΣ: Είστε ΝΔίτης, ψηφίζετε ΝΔ.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ναι.

ΜΠΑΡΚΑΣ: Στο τραπέζι που πήγατε με τον κ. Μητσοτάκη ως αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, πήγατε ως..

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Είχαν καλεστεί τότε όλοι οι πρόεδροι των Συνεταιρισμών Ηρακλείου.

ΜΠΑΡΚΑΣ: Παρακαλώ;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ναι, είπα.

ΜΠΑΡΚΑΣ: Στο μικρόφωνο κύριε μάρτυρα! Δεν ακούγεστε κύριε, το λέτε μέσα από το μουστάκι σας!

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ίντα να κάνω, θα κόψω το μουστάκι; Στα γηρατειά θα το κόψω;

ΜΠΑΡΚΑΣ: Δεν καταλαβαίνω κρητικά εγώ, να τα λέτε σωστά.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Να κάνω μετάφραση; Λάθος τα λέω;

ΜΠΑΡΚΑΣ: Να τα λέτε θέλω κύριε

ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ: Στον πληθυντικό

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Προσέξτε μη σκίσετε κανένα καλσόν κ. Συρεγγέλα. Αντί να τον ανακαλέσετε στην τάξη. Σας μιλάει έτσι και εσείς τον χαϊδεύετε!

ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ: Εάν θέλετε να μιλήσετε στο τηλέφωνο, βγείτε έξω!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχει ολομέλεια ταυτοχρόνως! Αφήστε τα αυτά, αφήστε την κάλυψη, είστε εμπλεκόμενη!

ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ: Είστε συκοφάντισσα.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ζητώ και από τα άλλα κόμματα να καταδικάσουν. Δεν υπάρχει μόνο σεξιστική επίθεση από άνδρα σε γυναίκα, αλλά και από γυναίκα σε γυναίκα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε αστείος!

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Αστεία είσαι εσύ! Καταδικάζουμε τη σεξιστική επίθεση στην αντιπρόεδρο, σας είπε “σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν”. Καλώ την αντιπολίτευση να το καταδικάσει.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καλύπτετε έναν κακοποιό!

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Άθλια επίθεση από τη δήθεν ευαίσθητη κυρία Κωνσταντοπούλου. Και ο Κώστας Μπάρκας δεν το καταδίκασε!

ΜΠΑΡΚΑΣ: Καταδικάζουμε τη φράση που ειπώθηκε εναντίον σας. Τι άλλο θέλετε να πούμε;

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη να καταδικάσει; Να τοποθετηθεί, αλλιώς ταυτίζονται μαζί της!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καλύπτετε έναν κακοποιό….Δεν ντρέπεστε που είστε εμπλεκόμενη και έρχεστε και καλύπτετε;

ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ: Είστε η μεγαλύτερη συκοφάντισσα που έχει περάσει ποτέ από τη Βουλή.

Για ραβασάκια που στέλνει η κυβέρνηση στα μπλόκα των αγροτών με οφειλές από την περίοδο 2021 – 2023 στην ΑΑΔΕ έκανε λόγο στο περιστύλιο της Βουλήςο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης.

Η δήλωση του Βασίλη Κόκκαλη

«Την ώρα που κάποιοι από τους πρωταγωνιστές αυτού του σκανδάλου σιωπούν, γιατί έτσι βολεύει τους ίδιους αλλά και την κυβέρνηση, την ίδια ώρα η κυβέρνηση στέλνει ραβασάκια στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που είναι στα μπλόκα, βεβαιώνοντας τις οφειλές από το 2021, 2022 και 2023 στην ΑΑΔΕ. Αυτή είναι η έγνοια τους και η φροντίδα τους για τον πρωτογενή τομέα».

