Στην έναρξη της διαδικασίας για την εξέταση του αιτήματος άρσης της ασυλίας του ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου προχωρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πιο συγκεκριμένα κατά την έναρξη των εργασιών της Ολομέλειας στο Στρασβούργο, η πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, γνωστοποίησε επισήμως στο αμφιθέατρο το σχετικό αίτημα που διαβιβάστηκε από τις ελληνικές αρχές.

Παράλληλα συμπλήρωσε πως η υπόθεση παραπέμπεται στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων.

Όπως ανέφερε: «Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απηύθυναν αίτημα προς εμένα προκειμένου να αρθεί η κοινοβουλευτική ασυλία του Νίκου Παπανδρέου και οι αρμόδιες ισπανικές αρχές για την άρση της ασυλίας του Αλβίσε Περές. Τα αιτήματα παραπέμπονται στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων». Η πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις για τα αιτήματα άρσης ασυλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η υπόθεση αφορά καταγγελία πρώην συνεργάτιδας του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος κάποια στιγμή διέκοψε τη συνεργασία τους.

Μετά την ανακοίνωση του αιτήματος άρσης της ασυλίας του, ο Νίκος Παπανδρέου σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ανέφερε πως πρόκειται για μια αντιδικία που συνεχίζεται επί χρόνια, έπειτα από τη λήξη μιας επαγγελματικής συνεργασίας.

Παράλληλα εξέφρασε εμπιστοσύνη στους θεσμούς και δηλώνει ότι θα αντιμετωπίσει τη διαδικασία με πλήρη διαφάνεια.