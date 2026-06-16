Την ενοχή της πρώην ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, και του πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, πρότεινε η Εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Η υπόθεση αφορά τη μαζική διαρροή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων Ελλήνων του εξωτερικού λίγο πριν από τις Ευρωεκλογές του 2024. Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελική λειτουργός ήταν σαφής, τονίζοντας χαρακτηριστικά για τους δύο βασικούς κατηγορουμένους: «Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν».

Για την Ασημακοπούλου και τον Σταυριανουδάκη, η εισαγγελική πρόταση ζητά την ενοχή τους για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με το σκεπτικό, πληρούνται πλήρως όλες οι αντικειμενικές και υποκειμενικές προϋποθέσεις του νόμου για τη θεμελίωση και των δύο αυτών αδικημάτων.

Για τους άλλους δύο κατηγορούμενους, τον πρώην γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού της ΝΔ, Νίκο Θεοδωρόπουλο, και τον πρώην οργανωτικό γραμματέα Αυτοδιοίκησης, Μένιο Κορομηλά, η πρόταση είναι διαφοροποιημένη.

Προτείνει την απαλλαγή τους από την κατηγορία της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και την ενοχή για την παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Εισαγγελέως, οι δύο άνδρες λειτούργησαν ουσιαστικά ως «ταχυδρόμοι». Είχαν περιορισμένο ρόλο στη διακίνηση του αρχείου, δεν προκύπτει ότι είχαν σκοπό να βλάψουν τρίτους, ενώ φαίνεται πως δεν γνώριζαν την τελική επεξεργασία και χρήση του προεκλογικού υλικού που στάλθηκε στους αποδήμους.

Η Εισαγγελέας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αξία των προσωπικών δεδομένων, ξεκαθαρίζοντας ότι τα emails και οι αριθμοί τηλεφώνων θωρακίζονται αυστηρά από το νόμο. «Θα δώσω στοιχεία του εαυτού μου όταν εγώ θέλω να τα δώσω και όχι επειδή κάποιος τα απέκτησε χωρίς την άδειά μου», είπε χαρακτηριστικά.

Διευκρίνισε, δε, ότι οι επίσημοι εκλογικοί κατάλογοι μπορούν μεν να παραχωρηθούν σε υποψηφίους μετά από σχετική αίτηση, ωστόσο αυτοί δεν περιλαμβάνουν σε καμία περίπτωση στοιχεία επικοινωνίας (όπως email ή τηλέφωνα).

Το δικαστήριο έλαβε υπόψη τις καταθέσεις μαρτύρων (αποδήμων), οι οποίοι ξεκαθάρισαν πως δεν ήταν καν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και, ως εκ τούτου, δεν είχαν δώσει ποτέ και με κανέναν τρόπο τη συγκατάθεσή τους για την παραχώρηση των στοιχείων τους στο κόμμα ή στην ευρωβουλευτή.