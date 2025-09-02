Την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής ενημερώνει την Τετάρτη ο Δένδιας
Η ενημέρωση θα αφορά τη δεύτερη φάση της νέας Δομής Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων
