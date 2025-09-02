O υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει αύριο, Τέταρτη 3 Σεπτεμβρίου, στις 10:00 π.μ. τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής ‘Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής για τη δεύτερη φάση της νέας Δομής Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Νίκος Δένδιας