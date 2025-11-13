Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Την Κυριακή, 16 Νοεμβρίου, φαίνεται πως θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στην Αθήνα, την ώρα που το σκάνδαλο διαφθοράς – με πρωταγωνιστές Υπουργούς του – μαίνεται στη χώρα του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας θα φτάσει στην ελληνική πρωτεύουσα στις 12:20 και θα συναντηθεί αρχικά με τον Έλληνα ομόλογό του, Κωνσταντίνο Τασούλα (περί τη μία το μεσημέρι) και αμέσως μετά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου (13:40). Εν συνεχεία, θα ακολουθήσει και τρίτη συνάντηση, στις 15:00, με τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Ζελένσκι και Μητσοτάκης αναμένεται να συζητήσουν, τόσο για τη στήριξη της ΕΕ και της Ελλάδας στην Ουκρανία, όσο και για τον αγωγό προμήθειας αμερικανικού LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου).