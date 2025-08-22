Στην καρδιά του καλοκαιριού, η κοσμοπολίτικη Τήνος «φιλοξένησε» το δείπνο του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον παγκοσμίου φήμης εκδότη και βαρόνο των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, σε ένα τετ-α-τετ μετά συζύγων και… επιτελικών.

Με την θαλαμηγό και το στρατηγείο του μαζί

Ο 94χρονος Ρούπερτ Μέρντοχ κατέφτασε στην Τήνο με το εντυπωσιακό του mega-yacht, το M’BRACE, αφήνοντας πίσω του τη Σκιάθο, όπου είχε αγκυροβολήσει πριν.

Στο πλευρό του η νέα του σύζυγος, η Ρωσίδα μοριακή βιολόγος Έλενα Ζούκοβα, και εξέχοντα στελέχη του μιντιακού στερεώματος.

Στο δείπνο παρευρέθηκαν επίσης η CEO της News UK Ρεμπέκα Μπρουκς και ο Διευθυντής της New York Post, Κιθ Πουλ.

Ο άνθρωπος που έκανε τα media «όπλο»

Ο Μέρντοχ δεν είναι ένας απλός εκδότης. Είναι ο άνθρωπος που επηρέασε πολιτικές, έστησε (ή και γκρέμισε) ηγέτες, και μετέτρεψε την ενημέρωση σε παγκόσμιο χρηματιστήριο επιρροής.

Από τη The Sun μέχρι τη Wall Street Journal, και από το Fox News έως την πάλαι ποτέ News of the World, το αποτύπωμά του είναι ανεξίτηλο. Έχοντας αποσυρθεί πρόσφατα από τα ηνία του μιντιακού του γαλαξία, παρέδωσε το δαχτυλίδι στον γιο του, Λάχλαν.

Ή τουλάχιστον… έτσι νόμιζε. Η διαδοχή δεν ήρθε χωρίς δράμα και οικογενειακές προστριβές, καταπιστεύματα και στο ενδιάμεσο νομικά τερτίπια, που στέκονται εμπόδιο στον έλεγχο της αυτοκρατορίας του.

Το χθεσινό του δείπνο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό μπορεί να είναι μία απλή κίνηση … αβροφροσύνης ή μία πολιτική επιλογή για … γέφυρες επιρροής. Δεν αποκλείεται δηλαδή, η κουβέντα των δύο ανδρών να επεκτάθηκε σε επενδύσεις, ΜΜΕ, ακόμα και στη γεωπολιτική ατζέντα της Ανατολικής Μεσογείου.