Στο στόχαστρο του Τζίμι Κίμελ βρέθηκε για ακόμα μια φορά η Αμερικανίδα Πρέσβης στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Ο Αμερικανός παρουσιαστής, στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» σχολιάζει, μεταξύ άλλων, με αιχμηρό χιούμορ τις καταγγελίες ότι η Γκιλφόιλ ζήτησε από δωρητή των Ρεπουμπλικανών να πληρώσει λογαριασμό της American Express, ύψους 100.000 δολαρίων, λίγες ημέρες πριν από την επικύρωση του διορισμού της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εκπομπης, ο παρουσιαστής αξιοποίησε παλαιότερες τηλεοπτικές εμφανίσεις της Γκιλφόιλ στο Fox News, αντιπαραβάλλοντας τις δηλώσεις της για την προσωπική ευθύνη και την οικονομική ανεξαρτησία, σε σχέση με τις καταγγελίες που αντιμετωπίζει.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η πρέσβειρά μας στην Ελλάδα παρακαλούσε τον ιδιοκτήτη της Snappy Tomato Pizza, Έρικ Ντίτερς, να πληρώσει τον λογαριασμό της πιστωτικής της κάρτας. Αυτό το άτομο ζητούσε οικονομική βοήθεια» και πρόσθεσε: «Mόνο για το eyeliner πρέπει να ξοδεύει περίπου 30.000 δολάρια τον μήνα».

Ο Αμερικανός παρουσιαστής, στη συνέχεια, έδειξε αποσπάσματα από παλαιότερες εμφανίσεις της Γκιλφόιλ, στα οποία εκείνη υποστήριζε ότι «κανείς δεν συμπαθεί όσους ζουν εις βάρος των άλλων» και ότι πρέπει «να δίνουμε στους ανθρώπους μια ευκαιρία να σταθούν στα πόδια τους, αντί να τους προσφέρουμε απλώς ελεημοσύνη».

Επίσης, σε άλλο απόσπασμα, η Γκιλφόιλ είχε σχολιάσει απεργία εκπαιδευτικών στο Σικάγο, λέγοντας ότι «συμπεριφέρονται σαν κακομαθημένα, μικρά παιδιά, επειδή ανταμείφθηκαν με υψηλότερους μισθούς».

Όμως σε διαφορετική τηλεοπτική εμφάνιση, είχε δηλώσει: «Πληρώστε μόνοι σας τους λογαριασμούς σας, δουλέψτε σκληρά, βρείτε δουλειά ως σερβιτόροι ή οτιδήποτε άλλο».

Μάλιστα ο Κίμελ σχολίασε ειρωνικά την αντίθεση ανάμεσα σε αυτές τις τοποθετήσεις και τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

«Για να είμαστε δίκαιοι απέναντι στην Κίμπερλι, έχει πολλά έξοδα. Θέλω να πω, μόνο για το eyeliner πρέπει να ξοδεύει περίπου 30.000 δολάρια τον μήνα», είπε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε:

«Τα fillers στα χείλη δεν είναι φθηνά. Κοστίζει πολλά χρήματα να μοιάζεις με ένα απογοητευμένο μεγάλο βατράχι».

Ο Αμερικανός παρουσιαστής δεν έμεινε όμως μόνο στα παραπάνω. Πρόσθεσε ακόμα ότι η Γκιλφόιλ «εξελίσσεται σωματικά στη μασκότ της alt-right, τον Pepe the Frog», αναφερόμενος στον γνωστό διαδικτυακό χαρακτήρα που έχει συνδεθεί με ακροδεξιά διαδικτυακά περιβάλλοντα.

Εν τω μεταξύ συνέχισε την επίθεσή του λέγοντας: «Μην ανησυχείς, Κιμ. Όταν σε απολύσουν και σε αναγκάσουν να επιστρέψεις στην πατρίδα σου, έχουμε μια ωραία πράσινη λιμνούλα με αντανακλάσεις για να ζήσεις μέσα της».

Κλείνοντας, σχολίασε με σαρκασμό τη σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ λέγοντας το εξής: «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα το έλεγα αυτό. Ο Ντον Τζούνιορ μπορεί τελικά να ήταν ο έξυπνος της σχέσης».

Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κίμελ σχολιάζει την προσωπική ζωή της Γκιλφόιλ και τον διορισμό της στην Αθήνα. Σημειώνεται πως τον Δεκέμβριο του 2024, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιλογή της για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο παρουσιαστής είχε συνδέσει χιουμοριστικά την απόφαση με τις φήμες για τον χωρισμό της από τον μεγαλύτερο γιο του εκλεγμένου τότε προέδρου.

Αφορμή είχαν αποτελέσει φωτογραφίες του Τραμπ Τζούνιορ με την κοσμική Μπετίνα Άντερσον στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, οι οποίες είχαν πυροδοτήσει εικασίες για τη σχέση του με την Γκιλφόιλ. Οι δυο τους είχαν αρραβωνιαστεί το 2020, ενώ ο αρραβώνας τους έληξε το 2024.

Τότε ο Κίμελ είχε πει συγκεκριμένα: «Την έκανε πρέσβειρα σε μία από τις πιο απομακρυσμένες χώρες που θα μπορούσε να επιλέξει». Δηλαδή άφησε να εννοηθεί ότι ο Τραμπ έστελνε την πρώην αρραβωνιαστικιά του γιου του όσο το δυνατόν πιο μακριά.

«Τι οικογένεια κι αυτή», είχε σχολιάσει, προσθέτοντας: «Έχει περισσότερους συγγενείς να εργάζονται στον Λευκό Οίκο απ’ ό,τι έχω εγώ αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την εκπομπή μου».

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την WSJ, ο επιχειρηματίας Έρικ Ντίτερς, δωρητής των Ρεπουμπλικανών και πρώην υποψήφιος για το Κογκρέσο, κατήγγειλε ότι η Γκιλφόιλ τού ζήτησε να πληρώσει οφειλή της American Express ύψους 100.000 δολαρίων, υποσχόμενη σε αντάλλαγμα πρόσβαση σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Ντίτερς δήλωσε ότι η πρόταση έγινε πριν από την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού της στη Γερουσία. «Ήταν απολύτως μια συναλλαγή ανταλλάγματος», είπε, χρησιμοποιώντας τον όρο «quid pro quo», ενώ πρόσθεσε: «Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είναι απατεώνισσα».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Γκιλφόιλ τού είχε υποσχεθεί πως θα ήταν «ο άνθρωπός σου στον Τραμπ, για πάντα και για πάντα», εφόσον εκείνος πλήρωνε τον λογαριασμό της. Ο Ντίτερς ανέφερε ότι τελικά δεν κατέβαλε τα χρήματα.

Δείτε το απόσπασμα της εκπομπής με ελληνικούς υπότιτλους:

Τι απαντά η Αμερικανίδα Πρέσβης

Από την πλευρά της, η Γκιλφόιλ αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων που παρουσίασε ο επιχειρηματίας και απαντά μέσω των δικηγόρων της, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του περί αθέμιτης συναλλαγής, ενώ υποστηρίζει ότι η αντιπαράθεση αφορά ανεξόφλητες αμοιβές για επαγγελματικές υπηρεσίες που του είχε παράσχει πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Στην ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι Τζέσι Μπινάλ και Ντέιβιντ Μ. Σουάρτς αναφέρουν ότι ο Έρικ Ντίτερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια και γνωστοποιούν ότι εξετάζουν τις διαθέσιμες νομικές ενέργειες για την είσπραξη του εν λόγω ποσού, όπως επίσης και για ενδεχόμενες πρόσθετες αξιώσεις.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των δικηγόρων της, οι οικονομικές απαιτήσεις της Γκιλφόιλ αφορούν αποκλειστικά ομιλίες και συμβουλευτική εργασία του 2024 και των αρχών του 2025.

Οι νομικοί της εκπρόσωποι απορρίπτουν την περιγραφή της υπόθεσης ως «quid pro quo», δηλαδή συναλλαγής με αντάλλαγμα, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αίτημα εξόφλησης παρασχεθείσας εργασίας, που προϋπήρχε της μετάβασής της από τον ιδιωτικό τομέα στη δημόσια υπηρεσία της πρέσβεως.

Η δήλωση των δικηγόρων της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

«ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΖΕΣΙ ΜΠΙΝΑΛ ΚΑΙ ΝΤΕΪΒΙΝΤ Μ. ΣΟΥΑΡΤΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΡΑΣ ΚΙΜΠΕΡΛΙ ΓΚΙΛΦΟΪΛ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΙΚ ΝΤΙΤΕΡΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Ο Έρικ Ντίτερς οφείλει στην πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που του παρείχε, πολύ πριν προταθεί για τη θέση της πρέσβειρας. Ο κ. Ντίτερς εμφανίστηκε σε τηλεοπτικά δίκτυα εθνικής εμβέλειας για να παρουσιάσει μια συμβατική διαφορά ως επιλήψιμη συμπεριφορά και να επιτεθεί όχι μόνο στην πρέσβειρα Γκιλφόιλ, αλλά και στον Πρόεδρο Τραμπ και σε άλλα προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης. Τα ίδια του τα λόγια και η σύμβαση που υπέγραψε αποδεικνύουν ότι οι δηλώσεις του είναι ψευδείς.

Πριν αναλάβει δημόσια καθήκοντα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν καταξιωμένη δικηγόρος, πρώην εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες, τηλεοπτική προσωπικότητα με πανεθνική αναγνωρισιμότητα και μία από τις πλέον προβεβλημένες πολιτικές υποστηρίκτριες του Προέδρου Τραμπ στη χώρα. Είχε μεγάλη ζήτηση ως κεντρική ομιλήτρια σε εκδηλώσεις και ως Σύμβουλος Στρατηγικής Επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδότησης, δραστηριότητες τις οποίες εγκατέλειψε πλήρως όταν ανέλαβε δημόσια καθήκοντα. Όσοι την προσλάμβαναν, πλήρωναν για τον χρόνο της λόγω της προσωπικότητας, της διαδρομής και των επιτευγμάτων της. Ο Έρικ Ντίτερς ήταν ένας από αυτούς.

Ο κ. Ντίτερς προσέλαβε την κ. Γκιλφόιλ ως κεντρική ομιλήτρια στις εκδηλώσεις «Freedom Fest» που διοργάνωνε στο Κεντάκι, προκειμένου να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα του ενόψει των υποψηφιοτήτων του για το αξίωμα του κυβερνήτη του Κεντάκι και για το Κογκρέσο. Στις 20 Μαΐου 2024 υπέγραψε έγγραφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ανεξάρτητο πρακτορείο, το οποίο είχε αναλάβει να κλείνει εμφανίσεις και να εισπράττει αμοιβές για λογαριασμό της. Η σύμβαση προέβλεπε κατ’ αποκοπήν αμοιβή 200.000 δολαρίων, καταβλητέα έως τις 31 Μαΐου 2024. Συμφωνήθηκαν επίσης πρόσθετες ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων και απευθείας, και ο κ. Ντίτερς συμφώνησε να καταβάλει αμοιβή για τις υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδότησης που παρείχε η κ. Γκιλφόιλ. Η συμφωνία αυτή έγινε παρουσία τρίτου προσώπου, το οποίο την έχει επιβεβαιώσει ενόρκως.

Ο κ. Ντίτερς δεν εκπλήρωσε αυτές τις υποχρεώσεις. Δεν τήρησε τη συμβατική προθεσμία πληρωμής και στη συνέχεια, επί πολλούς μήνες, κατέβαλλε σποραδικά μέρος των οφειλομένων μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, προβάλλοντας διαρκώς διάφορους λόγους για τη μη εξόφληση. Στα ίδια του τα γραπτά μηνύματα επιρρίπτει ευθύνες στον επιχειρηματικό του εταίρο και στους δικηγόρους του και περιγράφει τον εαυτό του ως «εκατομμυριούχο με πρόβλημα ρευστότητας». Η κ. Γκιλφόιλ επέδειξε επανειλημμένα κατανόηση και του έδωσε περιθώριο χρόνου. Τελικά, εκείνος κατέβαλε ένα μέρος των οφειλομένων και απλώς δεν εξόφλησε ποτέ το υπόλοιπο. Περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν το 2024 και στις αρχές του 2025, παραμένουν ανεξόφλητα μέχρι σήμερα.

Αυτό είναι που ο κ. Ντίτερς αποκαλεί τώρα «quid pro quo», δηλαδή συναλλαγή με αντάλλαγμα: ζητείται από έναν πελάτη που έχει καθυστερήσει την πληρωμή να εξοφλήσει μια ληξιπρόθεσμη οφειλή. Όταν η κ. Γκιλφόιλ προετοιμαζόταν να αποχωρήσει από τον ιδιωτικό τομέα για να αναλάβει δημόσια καθήκοντα, έκανε ό,τι θα έκανε κάθε επαγγελματίας και επιχείρησε να εισπράξει τις εκκρεμείς απαιτήσεις της. Το να ζητά κανείς από έναν πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη παρασχεθεί δεν συνιστά διαφθορά. Είναι το ακριβώς αντίθετο.

Ο κ. Ντίτερς έχει δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι πλήρωσε την κ. Γκιλφόιλ για εμφανίσεις της ως ομιλήτριας, ότι «πλήρωσα περισσότερα απ’ όσα έπρεπε, αλλά δεν με ένοιαζε, επειδή καλλιεργούσα τη σχέση μου με τον κύκλο του Τραμπ» και ότι της προσέφερε ένα εκατομμύριο δολάρια για να συμβάλει στη δημοσιοποίηση και την προβολή της ιδιωτικής δικαστικής του υπόθεσης για ιατρική αμέλεια και να τη θέσει υπόψη κυβερνητικών αξιωματούχων. Εκείνη αρνήθηκε. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι δεν εξόφλησε ποτέ το οφειλόμενο υπόλοιπο και ότι δεν έλαβε τίποτα από εκείνη.

Εξίσου παραπλανητικά είναι τα δημοσιεύματα σχετικά με τις μετακινήσεις της πρέσβειρας. Πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η πρέσβειρα Γκιλφόιλ ζήτησε, έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τηρώντας τους κανονισμούς του υπουργείου για τις μετακινήσεις. Έχει συμμορφωθεί με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές διατάξεις περί δεοντολογίας, αποδοχής δώρων και υποχρεώσεων δήλωσης, όπως έχει ήδη επιβεβαιώσει η Πρεσβεία.

Από τις 4 Νοεμβρίου 2025, όταν έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε καθήκοντα πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία, η πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει θέσει στο επίκεντρο της θητείας της, υπό τον Πρόεδρο Τραμπ, τον ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ στην ενέργεια και την προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων ενεργειακής ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υποστηρίζει τη διεύρυνση της αμερικανικής ενεργειακής παρουσίας, ενισχύει τη στρατηγική εταιρική σχέση ΗΠΑ–Ελλάδας και προωθεί την αμερικανική ενεργειακή κυριαρχία σε ολόκληρη την Ευρώπη και κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου.

Η πρέσβειρα Γκιλφόιλ έχει υπηρετήσει και θα συνεχίσει να υπηρετεί με ακεραιότητα, τιμή και διακεκριμένη προσφορά. Εξετάζουμε όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα για την είσπραξη της οφειλής αυτής, καθώς και κάθε άλλη πιθανή νομική βάση για την άσκηση αξιώσεων».

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