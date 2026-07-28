Τηλεφωνική επικοινωνία με τον βραβευμένο Βρετανό σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την παγκόσμια προβολή και τη μεγάλη εισπρακτική επιτυχία της νέας κινηματογραφικής υπερπαραγωγής «Οδύσσεια».

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον διακεκριμένο δημιουργό για τη μεταφορά του ομηρικού έπους στη μεγάλη οθόνη, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή της ταινίας στην αναζωπύρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος για την Αρχαία Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό.

Η σημασία των γυρισμάτων στην Ελλάδα

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως τέτοιου βεληνεκούς παραγωγές καταφέρνουν να συνδέσουν δημιουργικά την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, προβάλλοντας παράλληλα την Ελλάδα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Παράλληλα, εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε σε εμβληματικές ελληνικές τοποθεσίες, αναδεικνύοντας τις ομορφιές και το ιστορικό υπόβαθρο του τόπου.

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, με ένα λαμπερό καστ ηθοποιών και τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, σημειώνει ήδη τεράστια επιτυχία στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως.