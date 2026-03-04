Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εξέφρασε δημόσια τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, για την ουσιαστική και διαρκή στήριξη της Γαλλίας προς την Κύπρο.

Σε ανάρτησή του στα γαλλικά, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η υποστήριξη αυτή εκτιμάται βαθύτατα, υπογραμμίζοντας πως Κύπρος και Γαλλία, συνδέονται με μια σταθερή και μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία.

Όπως σημείωσε, στη σημερινή περίοδο κρίσης η σύμπραξη αυτή αποτυπώνεται μέσα από τη στενή συνεργασία και την ενεργή αλληλεγγύη μεταξύ Κύπρου, Γαλλίας και Ελλάδας.