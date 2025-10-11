Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ενημέρωσε επισήμως για την παραλαβή αιτήματος από τις Ελληνικές Αρχές που αφορά την άρση της ευρωβουλευτικής ασυλίας του Νίκου Παππά, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Το αίτημα σχετίζεται με δικαστική υπόθεση η οποία εκκρεμεί από την περίοδο πριν την εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και πλέον τίθεται προς εξέταση στο θεσμικό επίπεδο της ΕΕ.

Ειδικότερα, πρόκειται για μήνυση που είχε καταθέσει ο παρουσιαστής Βαγγέλης Περρής τον Μάρτιο του 2024, μετά από δηλώσεις του Νίκου Παππά σε συνέντευξη στο YouTube, στις οποίες τον χαρακτήρισε «γιουσουφάκι».

Η φρασεολογία αυτή προκάλεσε την αντίδραση του δημοσιογράφου, ο οποίος κατέφυγε στη Δικαιοσύνη.

Το αίτημα για άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή διαβιβάστηκε στα αρμόδια όργανα του Ευρωκοινοβουλίου, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία.