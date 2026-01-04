Ήταν απολύτως αναμενόμενο πως μετά την εκκωφαντική σιωπή των πρώτων ωρών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κατέληγε να ευθυγραμμιστεί με την σκληρότερη πτέρυγα της διεθνούς Νέας Τάξης Πραγμάτων. Μία Νέα Τάξη η οποία αναδύεται μέσα από την φιλοσοφία που διέπει την επίθεση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα και την απαγωγή – σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας προέβη στην εξής ανακοίνωση:

«Ο Νικολάς Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητο πόνο στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών.

Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η διασφάλιση ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μία νέα, συμπεριληπτική κυβέρνηση που θα έχει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση.

Η Ελλάδα θα δράσει σε συντονισμό με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Η προσοχή μας παραμένει επικεντρωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα».

Είναι λοιπόν ηλίου φαεινότερο πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευθυγραμμίζεται με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Πρόεδρο της Αργεντινής οι οποίοι έσπευσαν με περισσή ενεργητικότητα να συγχαρούν τον Ντόναλντ Τραμπ για την πειρατικού τύπου εισβολή στην Βενεζουέλα.

Δεν είναι δυνατόν στη χώρα που γέννησε την Δημοκρατία ο Πρωθυπουργός της να συντάσσεται με το πειρατικό πλιάτσικο που συντελείται στην Βενεζουέλα, παραβιάζοντας κάθε έννοια Διεθνούς Δικαίου.

Δεν είναι δυνατόν σε μία χώρα που περιστοιχίζεται και πληρώνει το τίμημα πειρατικών συμπεριφορών, στις μειονότητες της Βορείου Ηπείρου και Θράκης και στην κατεχόμενη Κύπρο με την Ελλάδα να επικαλείται τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να συντάσσεται με την πειρατική εισβολή του Τραμπ στην Βενεζουέλα με πρόσχημα τα ναρκωτικά και αιτία τα πετρέλαια.

Η εισβολή και απαγωγή ηγέτη, όποιος και αν είναι αυτός, από μία χώρα, είναι καταδικαστέα, κατάπτυστη, απαράδεκτη και παράνομη. Η καταπάτηση του Διεθνούς Δικαίου είναι βαρύτατο αδίκημα. Σε αυτήν την χώρα έχουμε πληρώσει με βαρύτατο τίμημα παραβιάσεις των διεθνών κανόνων. Δεν είναι δυνατόν, είναι ιστορικά απαράδεκτο και εθνικά επιζήμιο, είναι εθνικά ανήκουστο να συντάσσεται ο Πρωθυπουργός της χώρας με πρακτικές και τακτικές που οδηγούν ολοταχώς πίσω στον Μεσαίωνα και στην κατάλυση κάθε έννοιας εθνικής κυριαρχίας.

Ήταν λοιπόν απολύτως φυσικό η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη να προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στο σύνολο της Αντιπολίτευσης με πιο ενδεικτική την ανακοίνωση του ΚΚΕ που χαρακτηρίζει ως ελεεινή την δήλωση του Πρωθυπουργού.

Με ιδιαίτερη ένταση τοποθετήθηκε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έκανε λόγο για ντροπιαστική και βαθύτατα προβληματική δήλωση. Ο Δημήτρης Μάντζος υπογράμμισε ότι η αποφυγή κάθε κρίσης επί της νομιμότητας μιας στρατιωτικής επέμβασης υπονομεύει τον ίδιο τον πυρήνα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ιδίως σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα στηρίζεται στο Διεθνές Δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων και συμμετέχει ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Στο ίδιο πλαίσιο, έθεσε το ερώτημα αν παρόμοια «σιωπή» θα μπορούσε να θεωρηθεί αποδεκτή σε περιπτώσεις όπως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ή η τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, που χαρακτήρισε τη δήλωση του Πρωθυπουργού «αδιανόητη», επισημαίνοντας ότι η διεθνής νομιμότητα δεν είναι επιλεκτική ούτε αφορά μόνο συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισαν ότι η ανοχή ή η σχετικοποίηση στρατιωτικών επεμβάσεων, ιδίως όταν αυτές συνδέονται με τις επιλογές Τραμπ, συνιστά επικίνδυνη διολίσθηση στη λογική του «Δικαίου του Ισχυρού», η οποία τελικά υπονομεύει και τη θέση της Ελλάδας απέναντι σε αναθεωρητικές δυνάμεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Το ΚΚΕ, από την πλευρά του, μίλησε για κυνική και ελεεινή δήλωση, κατηγορώντας την Κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και υιοθετεί πλήρως τη ρητορική των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, η στάση αυτή δεν πλήττει μόνο τον λαό της Βενεζουέλας, αλλά δημιουργεί επικίνδυνα προηγούμενα που μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλες περιπτώσεις, όπως η συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο.