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Τους πρώτους 120 υποψήφιους βουλευτές της ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα, αρχίζοντας τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων της για τις επόμενες εθνικές εκλογές.
Στην πρώτη λίστα του κόμματος περιλαμβάνονται πρόσωπα με κοινοβουλευτική και κυβερνητική θητεία, πρώην δήμαρχοι και περιφερειάρχες, αλλά και επαγγελματίες από τους χώρους της υγείας, της εκπαίδευσης, της δημοσιογραφίας και του πρωτογενούς τομέα.
Μεταξύ των ονομάτων που ξεχωρίζουν είναι εκείνα του Μίλτου Ζαμπάρα, του Βασίλη Κόκκαλη, του Συμεών Κεδίκογλου, του Θεόδωρου Καρυπίδη, του Χάρη Μαμουλάκη, του Γιώργου Καραμέρου και του δημοσιογράφου και τηλεοπτικού παρουσιαστή Θανάση Πάτρα.
Τις περισσότερες υποψηφιότητες συγκεντρώνει η Ανατολική Αττική, με εννέα ονόματα, μεταξύ των οποίων η Έλενα Καραγεωργοπούλου, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Θανάσης Πάτρας και ο πρώην δήμαρχος Καλυβίων και Σαρωνικού, Πέτρος Φιλίππου. Ακολουθούν η Αχαΐα και το Ηράκλειο, με έξι υποψηφιότητες η καθεμία.
Στην Αιτωλοακαρνανία υποψήφιοι θα είναι, μεταξύ άλλων, ο Μίλτος Ζαμπάρας και ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γρηγόρης Θεοδωράκης.
Στη Λάρισα περιλαμβάνονται ο πρώην δήμαρχος της πόλης, Απόστολος Καλογιάννης, και ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βασίλης Κόκκαλης, στην Εύβοια ο πρώην υφυπουργός Παιδείας, Συμεών Κεδίκογλου, και στην Κοζάνη ο πρώην περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρος Καρυπίδης.
Όλοι οι υποψήφιοι βουλευτές της ΕΛ.Α.Σ. ανά εκλογική περιφέρεια
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Ανατολική Αττική: Νικόλαος Γεωργακούλιας, Αθηνά Δήμου, Οδυσσεύς Καμπόλης, Έλενα Καραγεωργοπούλου, Γεώργιος Καραμέρος, Αθανάσιος Πάτρας, Γεώργιος Παύλου, Χρήστος Πετράκος, Πέτρος Φιλίππου.
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Δυτική Αττική: Αργύριος Αργυρόπουλος, Σοφία Κολοβέντζου, Γεώργιος Τσουκαλάς.
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Αιτωλοακαρνανία: Ευαγγελία Βέρρη, Μίλτος Ζαμπάρας, Γρηγόριος Θεοδωράκης, Ειρήνη Τσιμπλή.
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Αργολίδα: Ιφιγένεια Παπαδημητρίου, Δήμος Παπαδημόπουλος, Παρασκευή (Βιβή) Σκούρτη.
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Αρκαδία: Γιάννης Γκιουσάκης, Δημήτριος Κολοστούμπης, Βανέσσα Μπουρνά, Χρήστος Στάϊκος.
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Άρτα: Άλκης Παπαχρηστάκης, Βασίλης Τσίρκας.
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Αχαΐα: Περικλής Νασόπουλος, Ανδρέας Αντ. Παναγιωτόπουλος, Γεωργία Παπανίκου, Γεώργιος Παππάς, Μαρίνος Σκανδάμης, Μαρία Στέφου.
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Βοιωτία: Γεώργιος Αγγελόπουλος, Αλέξανδρος Δέδες, Εύα Ρέντζου.
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Γρεβενά: Γιάννης Παπαζήσης.
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Δράμα: Κώστας Αβραμίδης, Στέργιος Ηλιόπουλος.
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Δωδεκάνησα: Χρύσα Καραγιάννη, Νίκος Φουτούλης.
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Έβρος: Μενέλαος Μαλτέζος, Κατερίνα Μπέρδου.
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Εύβοια: Νικόλαος Ανέστης, Συμεών Κεδίκογλου, Παναγιώτης Τζαφέρος.
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Ηλεία: Διονύσιος-Χαράλαμπος Καλαματιανός, Γεώργιος Μπουλμπασάκος, Σωτήριος Παπαηλίου.
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Ημαθία: Αθανάσιος Τσιάπλας.
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Ηράκλειο: Ευάγγελος Ζάχαρης, Γεώργιος Ζαχαριουδάκης, Φαίδρα Καρούτσου, Γεώργιος Μακράκης, Χαράλαμπος Μαμουλάκης, Τζιαν Αντρέα Πάολο Γκαραντσίνι.
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Θεσπρωτία: Παναγιώτα Αγγέλη, Παντελής Κυπριανός.
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Ιωάννινα: Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Μαρία Κατσουλίδη, Θεοχάρης Λιούρης, Ιωάννης Στέφος.
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Καβάλα: Αναστάσιος Καρασαββόγλου, Δημήτριος Λυμπεράκης.
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Καρδίτσα: Κώστας Γιάννελος, Νικόλαος Μιχαλάκης, Παρασκευή (Βιβή) Ντούρβα.
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Καστοριά: Χρίστος Μόσχος.
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Κέρκυρα: Κωνσταντίνος Παυλίδης, Νίκος Ράλλης.
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Κεφαλληνία: Γεώργιος Κασσιανός.
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Κιλκίς: Αθανάσιος Γραμματικόπουλος, Νίκος Τερζής, Παύλος Τονικίδης, Σοφία Ψαρρά.
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Κοζάνη: Σωκράτης Βατάλης, Θεόδωρος Καρυπίδης, Βασίλειος Τσιότσιος.
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Κορινθία: Γιώργος Ψυχογιός.
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Κυκλάδες: Κωνσταντίνος Δοκιμάκης, Νικόλαος Πρωτονοτάριος.
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Λακωνία: Σοφία Δουμάνη, Παναγιώτης-Δημήτριος Κούρος.
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Λάρισα: Ευάγγελος Αποστόλου, Απόστολος Καλογιάννης, Βασίλειος Κόκκαλης, Απόστολος Πέκας.
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Λέσβος: Ανθή Παζιάνου, Θεοκλής Χαϊδεμένος.
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Μαγνησία: Φανή Κουντούρη, Παναγιώτης (Πάνος) Λαμπρινίδης-Στάχτος.
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Μεσσηνία: Ευθύμιος (Θύμιος) Γεωργόπουλος, Δήμητρα Λυμπεροπούλου, Εμμανουήλ Λεονάρδος Μάκαρης.
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Ξάνθη: Αικατερίνη Βουγιουκλή, Ερκάν Μποζόγλου.
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Πέλλα: Παρασκευή Δάντση, Νικόλαος Δόντσης, Γιώργος Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Τσίμας.
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Πιερία: Αθανάσιος Γκούνας, Σημέλα Ελευθεριάδου.
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Πρέβεζα: Αικατερίνη Τσίγγου.
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Σάμος: Ανδρέας Ευστρατουδάκης.
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Σέρρες: Κώστας Καρπουχτσής, Ζωή Μαρίγκου, Μαρία Τρούπη.
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Τρίκαλα: Γιώργος Μπαλατσούκας, Σωτήρης Τσουκαρέλης, Γιάννης Χάϊδος.
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Φθιώτιδα: Γεώργιος Λιανός, Αθανάσιος Λουκόπουλος.
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Φλώρινα: Κωνσταντίνος Φιλιππίδης.
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Φωκίδα: Σάββας Γιαννόσπυρος, Λουκία Μαστροπέρρου.
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Χαλκιδική: Μιχαηλία Κυργιαφίνη, Ασημίνα Σαριγγέλου, Δημήτριος Φωτακίδης.
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Χανιά: Φώτιος Καζάσης, Γεώργιος Πετράκης, Θεόδωρος Σταθάκης.
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Χίος: Γεώργιος Σαρρής.