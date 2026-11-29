Τους πρώτους 120 υποψήφιους βουλευτές της ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα, αρχίζοντας τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων της για τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Στην πρώτη λίστα του κόμματος περιλαμβάνονται πρόσωπα με κοινοβουλευτική και κυβερνητική θητεία, πρώην δήμαρχοι και περιφερειάρχες, αλλά και επαγγελματίες από τους χώρους της υγείας, της εκπαίδευσης, της δημοσιογραφίας και του πρωτογενούς τομέα.

Μεταξύ των ονομάτων που ξεχωρίζουν είναι εκείνα του Μίλτου Ζαμπάρα, του Βασίλη Κόκκαλη, του Συμεών Κεδίκογλου, του Θεόδωρου Καρυπίδη, του Χάρη Μαμουλάκη, του Γιώργου Καραμέρου και του δημοσιογράφου και τηλεοπτικού παρουσιαστή Θανάση Πάτρα.

Τις περισσότερες υποψηφιότητες συγκεντρώνει η Ανατολική Αττική, με εννέα ονόματα, μεταξύ των οποίων η Έλενα Καραγεωργοπούλου, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Θανάσης Πάτρας και ο πρώην δήμαρχος Καλυβίων και Σαρωνικού, Πέτρος Φιλίππου. Ακολουθούν η Αχαΐα και το Ηράκλειο, με έξι υποψηφιότητες η καθεμία.

Στην Αιτωλοακαρνανία υποψήφιοι θα είναι, μεταξύ άλλων, ο Μίλτος Ζαμπάρας και ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γρηγόρης Θεοδωράκης.

Στη Λάρισα περιλαμβάνονται ο πρώην δήμαρχος της πόλης, Απόστολος Καλογιάννης, και ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βασίλης Κόκκαλης, στην Εύβοια ο πρώην υφυπουργός Παιδείας, Συμεών Κεδίκογλου, και στην Κοζάνη ο πρώην περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρος Καρυπίδης.

Όλοι οι υποψήφιοι βουλευτές της ΕΛ.Α.Σ. ανά εκλογική περιφέρεια