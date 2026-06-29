Μέγα θεσμικό ζήτημα προκύπτει από το γεγονός ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε ενημερωθεί από το Μέγαρο Μαξίμου για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εις βάρος του, για την υπόθεση «Qatar-gate», τουλάχιστον τρεις μέρες πριν από τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.

Το Μέγαρο Μαξίμου, για να περιορίσει τον αντίκτυπο του σκανδάλου, ήθελε να του δώσει το χρόνο για τη «διαχείριση της κρίσης»: metadata (ψηφιακά δεδομένα) σε επιστολές προς δημοσιογράφους δείχνουν ότι οι απαντήσεις γράφονταν ήδη από τις 19 Ιουνίου, ενώ από την Εισαγγελία Εφετών ενημερώθηκε στις 22 Ιουνίου. Παράλληλα, το γεγονός ότι ο γιος του διέγραψε το λογαριασμό του στο Linkedin για να μη φαίνεται ότι εργάζεται στην QatarEnergy, δείχνει ότι αυτό δεν έπρεπε να μαθευτεί.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σε ραδιοφωνική του συνέντευξή του στις 24 Ιουνίου είπε ότι το ένταλμα σύλληψής του «δεν εστάλη στην ελληνική Δικαιοσύνη, εστάλη στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Δεν πήρε κάποιο μήνυμα ο Υπουργός Δικαιοσύνης ή οι αρμόδιες Δικαστικές Αρχές».

Σήμερα, η ομάδα ερευνητικής δημοσιογραφίας Reporters United αποκαλύπτει ότι σε απάντηση που τους έστειλε ο ίδιος 22 και 24 Ιουνίου, παραδεχόταν ότι στις 22/6 ενημερώθηκε από το Μαξίμου και δημοσιογράφους για την ύπαρξη του εντάλματος και ότι την ίδια μέρα επισκέφθηκε την Εισαγγελία Εφετών, προς ενημέρωσή του για την υπόθεση.

Μάλιστα, το Reporters United αναφέρει ότι ο Δ. Αβραμόπουλος επέμεινε περί ενημέρωσής του από το Μέγαρο Μαξίμου και σε απάντηση που τους έστειλε στις 25/6.

Μόνο, που τα metadata (ψηφιακά δεδομένα) από την επιστολή που έλαβαν στις 22/6 δείχνουν ότι αυτή είχε ήδη συνταχθεί τρεις μέρες νωρίτερα, δηλαδή στις 19 Ιουνίου.

Που σημαίνει ότι ο ίδιος είχε ενημερωθεί –αντιθεσμικά- από το Μαξίμου μέρες πριν, προκειμένου να μπορέσει να διαχειριστεί επικοινωνιακά την κρίση.

Μάλιστα, επειδή στη συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Σκάι στις 24 Ιουνίου, είχε πει ότι το ένταλμα σύλληψής του είχε σταλεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη», ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ενοχλήθηκε και πηγές του Υπουργείου του διέρρευσαν στον Τύπο: «το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες» και ότι «οι Ελληνικές Αρχές λειτουργούν πάντα με σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα και την ελληνική και ευρωπαϊκή Νομοθεσία».

Οι μακροχρόνιες και σκοτεινές σχέσεις με το Κατάρ

Μία εβδομάδα μετά την αποκάλυψη ότι οι βελγικές Αρχές έχουν εκδώσει Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο γιος του Ιάσονας προσλήφθηκε τον Μάιο του 2024, μόλις στα 30 του χρόνια, ως senior shipping analyst στην κρατική QatarEnergy, έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους παγκοσμίως.

Ο ίδιος έσπευσε να απαντήσει ότι ο γιος του δεν είναι κορυφαίο στέλεχος στην QatarEnergy, ότι είναι κατώτερος υπάλληλος και ότι βρήκε μόνος του τη δουλειά αυτή, χωρίς ανάμειξη δική του.

Το πρόβλημα στην απάντηση του Δ. Αβραμόπουλου είναι ότι ο τίτλος που φέρει η θέση του γιου του στην εταιρεία είναι… senior και ότι στο πλαίσιο της «διαχείρισης κρίσης» με τις ευλογίες του Μαξίμου που περιγράφουμε παραπάνω, το προφίλ του γιου του διαγράφτηκε από το Linkedin και εντοπίστηκε μέσω «ψηφιακού αποτυπώματος».

Τέλος να θυμίσουμε ότι η σχέση του Δημήτρη Αβραμόπουλου με επενδυτικά σχήματα από το Κατάρ φαίνεται πως έχει βαθιές ρίζες στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, το 2014, υπό την ιδιότητά του ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είχε εγκρίνει τη χορήγηση άδειας για την αγορά της νησίδας Άγιος Ιωάννης (που βρίσκεται απέναντι από το Ναυάγιο της Ζακύνθου) από Καταριανούς επενδυτές, των οποίων η ταυτότητα χαρακτηρίστηκε αργότερα αμφιλεγόμενη. Η απόφαση αυτή είχε προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς εκδόθηκε χωρίς την απαραίτητη βεβαίωση από την Κτηματική Υπηρεσία που να πιστοποιεί ότι το νησί δεν αποτελούσε δημόσια περιουσία.

Έναν χρόνο μετά, το 2015, ο διάδοχός του στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, προχώρησε στην ακύρωση της εν λόγω απόφασης. Ως αιτιολογία προέβαλε τα δυνητικά ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και σοβαρούς λόγους που άπτονταν της εθνικής ασφάλειας και του δημοσίου συμφέροντος.