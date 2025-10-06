Διανεμήθηκε στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το «άτυπο “Ενημερωτικό Σημείωμα”» του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα, προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη. Το σημείωμα διαβίβασε στην Εξεταστική Επιτροπή ο ίδιος ο κ. Μυλωνάκης και το περιεχόμενό του φαίνεται να «καίει» τον Μάκη Βορίδη, τουλάχιστον ως προς το σκέλος των πολιτικών του ευθυνών, τις οποίες είχε επισημάνει ο κ. Βάρρας.

Στο ενημερωτική σημείωμα που διαβιβάστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην Πρόεδρος του Οργανισμού, Γρηγόρης Βάρρας, εξαπολύει αιχμές κατά του τότε πολιτικού του προϊσταμένου και πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη.

Ο κ. Βάρρας υποστηρίζει ότι ο πρώην Υπουργός ζήτησε την απομάκρυνσή του από τη θέση του Προέδρου επειδή, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «απλά ζήτησε την παραίτησή μου γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου και ξεκάρφωνα ανομίες ή άλλα που πιθανά του εισηγήθηκε ο τότε Αντιπρόεδρος Δημήτρης Μελάς», σημειώνοντας ότι πίσω από αυτές τις ενέργειες υπήρχαν «εξυπηρετήσεις κτλ. και δημιουργία ικανών κι άτυπων φίλων για ό,τι πρόκυπτε στο μέλλον».

Σε άλλο σημείο, ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αποδίδει πολιτικές ευθύνες στον κ. Βορίδη, αναφέροντας πως «δημιουργείται από τις αμέλειές του κ. Βορίδη η πρωτοφανής αρνητική εικόνα, η χώρα να χάνει σε ένα χρόνο ό,τι προσπάθησε να κερδίσει και κέρδισε σε 8 χρόνια», ενώ προσθέτει ότι «η Κυβέρνηση χρεώνεται ότι έχασε 466 εκατ. ευρώ που είχαν κερδηθεί στα δικαστήρια. Η πολιτική αυτή ευθύνη δεν παραγράφεται».

Παράλληλα, ο κ. Βάρρας επισημαίνει πως «ο νεοεκλεγείς Π.Θ. είχε προκρίνει από Ιούλιο 2019 για τη θέση του Προέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ τον αναπληρωτή τότε Καθηγητή Γρηγόρη Βάρρα», ωστόσο η τοποθέτησή του «άργησε να γίνει από τον τότε υπαιτιότητα Βορίδη και έγινε περί τις 23/11/2019». Ο ίδιος υποστηρίζει ακόμη ότι ο τότε Υπουργός και ο τότε Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ συνυπέγραψαν απόφαση που «ελέγχεται πιθανά από EPPO (σ.σ. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία)».

Δείτε ολόκληρο το «σημείωμα» και την επιστολή του Γιώργου Μυλωνάκη προς την Εξεταστική Επιτροπή ΕΔΩ

Στην επιστολή του προς την Εξεταστική Επιτροπή, ο κ. Μυλωνάκης διευκρινίζει ότι «κατά την άσκηση των καθηκόντων μου, παραμένω απόλυτα προσηλωμένος, όπως έπραττα πάντα, με συνέπεια, υψηλό αίσθημα ευθύνης και απόλυτο σεβασμό στην αρχή της διαφάνειας και με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μου την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος».

Προσθέτει επίσης: «Κατόπιν των ανωτέρω, σας διαβιβάζω, προκειμένου να τεθεί στη διάθεση των μελών της Επιτροπής, το άτυπο “Ενημερωτικό Σημείωμα για ΟΠΕΚΕΠΕ” που φέρει ημερομηνία 6.6.2025 του Καθηγητή Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γρηγορίου Βάρρα, αποσπασμένου συνεργάτη στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης».

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ακόμη ότι «ουδέποτε έλαβα κάποιο “υπόμνημα” ή οιοδήποτε άλλο έγγραφο, αλλά ένα απλό και άτυπο ενημερωτικό σημείωμα τεχνικής φύσεως από εξειδικευμένο συνεργάτη της Προεδρίας της Κυβέρνησης», υπογραμμίζοντας για μία ακόμη φορά πως παραμένει «απόλυτα προσηλωμένος […] με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μου την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος».