Γράφει ο Πολύβιος Κανές

Αλήθεια ποιος θα μπορούσε να διανοηθεί πως η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, η ιστορική ΓΣΕΕ, θα «προικιζόταν» αιφνιδίως με περίπου 73 εκατομμύρια ευρώ για οργάνωση και εκτέλεση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων; Η ΓΣΕΕ βλέπετε δεν είναι ούτε ΙΕΚ, ούτε αλυσίδα Φροντιστηρίων, ούτε και παρα-πανεπιστημιακό παράρτημα. Η ΓΣΕΕ είναι Συνδικάτο, και για την ακρίβεια, η τριτοβάθμια στέγη των εργατικών ενώσεων της χώρας.

Αλήθεια ποιος θα μπορούσε να πιστέψει πως από τον Ιούλιο του 2019 έως σήμερα Φεβρουάριο του 2026, δηλαδή από τότε που ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας η Νέα Δημοκρατία και για δύο κυβερνητικές θητείες, από το Υπουργείο Εργασίας, το καθ’ ύλη αρμόδιο για την διακίνηση κονδυλίων για Προγράμματα Μετεκπαίδευσης ή Δια Βίου Μάθησης, πέρασε η κομματική crème de la crème της νεοδημοκρατικής ελίτ;

Τα ονόματα είναι τρανταχτά και όλα χρεώνονται στις άμεσες επιρροές του ιδίου του Πρωθυπουργού. Έχουμε και λέμε: Γιάννης Βρούτσης (διαχρονικός άμεσος συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη), Κωστής Χατζηδάκης (Αντιπρόεδρος της ΝΔ και αυτοκόλλητος του Πρωθυπουργού), Νίκη Κεραμέως, (προσωπική πολιτική επιλογή Μητσοτάκη), Άδωνις Γεωργιάδης (Αντιπρόεδρος και διαχρονικό εκ υπερδεξιών στήριγμα του Πρωθυπουργού), Δόμνα Μιχαηλίδου, (η προσωπική επιλογή Μητσοτάκη σε Κυβέρνηση, αλλά και στην εκλογική αρένα του Πειραιά).

Δεν πρόκειται για απλά ονόματα στους «Κρεμαστούς Κήπους της Πειραιώς», αλλά για στελέχη πρώτης γραμμής τα οποία επιστρατεύθηκαν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες (;) του Υπουργείου Εργασίας. Ούτε ο Βλαδίμηρος ο Λένιν ο μακαρίτης, δεν θα αφιέρωνε ένα τόσο ικανό δυναμικό για να υπηρετήσει τον κόσμο της εργασίας. Τελικά, μόνον ο κόσμος της εργασίας δεν υπηρετείται από το μόνον κατ’ όνομα Υπουργείο Εργασίας, αλλά αυτό είναι άλλης τάξης συζήτηση.

Έχουμε και λέμε λοιπόν. Από την μία, έναν εσαεί Πρόεδρο της ΓΣΕΕ , αγκυροβολημένο στέλεχος στο διαχρονικό ΠΑΣΟΚ, ο οποίος περιστοιχίζεται από ιστορικά συνδικαλιστικά στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, τα οποία με διάφορες πολιτικές «κουμπαριές» ελέγχουν την κορυφή των Εργατικών Συνδικάτων, επί πάνω από μία εικοσαετία.

Η κυριαρχία της «Παναγόπουλος και Σια» στη ΓΣΕΕ, όπως υπενθυμίζει και έχει, ως φαίνεται, τα δίκια του ο Δημήτρης Κουτσούμπας Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, είναι μία απόδειξη ότι το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα είναι όχι μόνον άρρωστο, (και μάλιστα βαριά), αλλά και σάπιο.

Από την άλλη έχουμε μία «τροφοδοτική αλυσίδα», μία πηγή διακίνησης κονδυλίων της ΕΕ, έναν «τροφοδότη λογαριασμό» δηλαδή, ο οποίος θεσμικά έχει την ευθύνη διακίνησης των χρημάτων που χορηγούνται για Προγράμματα, για ΕΣΠΑ, για ειδικά Προγράμματα Εκπαίδευσης, για προγράμματα καταπολέμησης ανεργίας, για επανένταξη εργαζομένων στην αγορά εργασίας και διάφορα άλλα. Τα χρήματα αυτά, τα κονδύλια αυτά, διακινεί και ελέγχει η θεσμική αρχή, η οποία ακούει στο όνομα Υπουργείο Εργασίας.

Από το 2019 έως σήμερα, Κυβέρνηση της χώρας είναι αυτή της Νέας Δημοκρατίας, και Κυβερνήτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και κανένας άλλος.

Όταν ξέσπασε το «Σκάνδαλο Παναγόπουλου», κάποιοι στο Μαξίμου και ορισμένοι στα τηλεοπτικά πάνελ, αναθάρρησαν ή καλύτερα, πήραν αέρα.

Σκέφτηκαν προφανώς πως ένα σκάνδαλο με φόντο την ΓΣΕΕ είναι κάτι που αφορά την Χαριλάου Τρικούπη και το «Όλον ΠΑΣΟΚ».

Αμ δε! Θα μπορούσε να ήταν ένα αμιγώς πασοκικό σκάνδαλο, αν τα χρήματα τα διακινούσαν και τα παντελόνιαζαν αποδεδειγμένα μόνον πρώην ή νυν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Δεν φαίνεται ωστόσο να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μάλλον ο «κουβάς με το μέλι» ήταν μεγάλος, και η ποσότητα ικανή να δελεάσει περισσότερους από όσους αποκαλύπτουν τα πρώτα στάδια της έρευνας. Θυμηθείτε πως εφεξής δεν ελέγχονται μόνον οι γνωστοί εμπλεκόμενοι αλλά και οι… συγγενείς τους. Έχουμε δρόμο ακόμη.

Την ευθύνη διακίνησης των κονδυλίων την έχουν τα υπουργικά στελέχη της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και ακόμη και τον έλεγχο της διακίνησης τον είχε μία διαχρονική Γενική Γραμματέας η οποία, ως αειθαλής ύπαρξη, εξέτισε θητεία στο Υπουργείο Εργασίας, καβάλα σε δύο πολιτικές βάρκες. Το συνηθίζουν οι Γενικοί Γραμματείς, όπως η κυρία Μενδώνη στο παρελθόν, η οποία εξαργύρωσε αυτήν την αμφίδρομη – αμφίσημη πολιτική διαδρομή με ένα υπουργικό αξίωμα.

Μιλάμε λοιπόν για την Άννα Στρατινάκη, η οποία παραλίγο να γίνει και υποδιοικητής της Αρχής Ελέγχου Αγοράς (οξύμωρο τωόντι), αν δεν μαύριζε ο ορίζοντας από τα νέφη της επερχόμενης καταιγίδας Παναγόπουλου.

Η κυρία Στρατινάκη παραιτήθηκε. Σύζυγός της ο Ανδρέας Γεωργίου, δικηγόρος εκ Κύπρου του οποίου εταιρεία ελέγχεται ως μία από τις έξι με τις οποίες στήθηκε το πάρτι στην ΓΣΕΕ. Μόνον που ο Ανδρέας Γεωργίου δεν μπορεί να χρεωθεί στο ΠΑΣΟΚ. Όλα κι όλα! Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, η Νίκη Κεραμέως, η Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Κώστας Χατζηδάκης, ο Γιάννης Βρούτσης, εδώ και κάμποσα εικοσιτετράωρα, έχουν χάσει τον ύπνο τους (και τον ξύπνιο τους).

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, καλό και δυναμικό στέλεχος της ΟΝΝΕΔ, νόμιζε πως με το «Σκάνδαλο Παναγόπουλου» είχε καθαρίσει για κάμποσες εβδομάδες. Ότι δηλαδή η υπόθεση αυτή θα επέτρεπε στην Κυβέρνηση να κερδίσει χρόνο και στον ίδιο να «πετάξει την μπάλα στην εξέδρα». Μέγα λάθος.

Πολύ σύντομα κατάλαβε πως το πάρτι στη ΓΣΕΕ αφορούσε και την Κυβέρνηση και τα βασικά στελέχη της και τέλος τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.

Έτσι εξηγείται ο εκνευρισμός του ο οποίος τον ανάγκασε να επιτεθεί με πρωτοφανώς άκομψο και για πολλούς ακόμη και χυδαίο τρόπο, κατά δημοσιογράφων στο briefing. Κάτι παρόμοιο δεν είχαμε βιώσει στο παρελθόν.

Είναι προφανές πως στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η εισαγγελική έρευνα θα « σκοντάψει» σε ονόματα τα οποία θα επιφέρουν πολιτική αμηχανία διότι δεν θα ανήκουν στην Αντιπολίτευση. Και τότε τα πράγματα θα εισέλθουν σε διαφορετική τροχιά. Ενδεχομένως μάλιστα η εξέλιξη αυτή να συμπέσει με την (επιτέλους) δημοσίευση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της «Λίστας των 10».

Πρόκειται για την 2η φουρνιά καταγγελλόμενων πολιτικών για συμμετοχή στο πάρτι του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται κατά πληροφορίες για τρείς Υπουργούς της Κυβέρνησης Μητσοτάκη και συνολικά 10 βουλευτές. Μαύρα μαντάτα.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Απλά ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, να στηθεί ένα πολιτικό σκηνικό που θα επέτρεπε στην Κυβέρνηση να πάρει ανάσες που θα της έδιναν πολιτικό χώρο ώστε να αναδιαμορφώσει τις τακτικές της.

Με λίγα λόγια και ενώ ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογικό κλίμα, η αίσθηση ότι η εκλογική μάχη ολοένα και πλησιάζει, με γοργά μάλιστα βήματα, γίνεται εντονότερη.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι μόλις πριν 24 ώρες η «Ζούγκλα» ανάρτησε ρεπορτάζ με καταγγελία καθηγήτριας που αποδείκνυε πόσο fake ήταν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έστησαν οι εταιρείες διαχείρισης των επίμαχων κονδυλίων από Κοινοτικά και Κρατικά Προγράμματα.