Ιδιαίτερη αναφορά στους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρέτησαν στις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας έκανε σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τον επίσημο εορτασμό της Ημέρας προς Τιμήν των Αποστράτων.

Μέσω ανάρτησής του στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε την αμέριστη ευγνωμοσύνη της Πολιτείας προς τα στελέχη που βρέθηκαν για δεκαετίες στην πρώτη γραμμή των καθηκόντων, προστατεύοντας τον πολίτη, και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον διαχρονικό δεσμό που διατηρούν οι απόμαχοι της αστυνομικής δράσης με το Σώμα.

«Οι γυναίκες και οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας δεν σταματούν να αποτελούν κομμάτι της μεγάλης αστυνομικής οικογένειας με την αποστρατεία τους. Η εμπειρία, η γνώση και το παράδειγμά τους αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές αστυνομικών», σημείωσε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Σήμερα τιμούμε τους Απόστρατους της Ελληνικής Αστυνομίας. Εκείνους τους ανθρώπους που υπηρέτησαν με αφοσίωση, ευθύνη και αυταπάρνηση για την ασφάλεια των συμπολιτών μας και τη χώρα μας.

Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη αναγνωρίζουμε την πολυετή προσφορά τους, τις δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισαν στην πρώτη γραμμή, αλλά και τη συμβολή τους στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της δημόσιας ασφάλειας. Η Ελληνική Αστυνομία προχωρά μπροστά, έχοντας πάντα ως θεμέλιο τους ανθρώπους που την υπηρέτησαν με τιμή και ήθος», υπογράμμισε ο ίδιος.