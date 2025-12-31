«Ηπαραμονή Πρωτοχρονιάς είναι ημέρα γιορτής αλλά και αναστοχασμού. Είναι μία ευκαιρία να περάσουμε χαρούμενες στιγμές με αυτούς που αγαπάμε, να ανταλλάξουμε ευχές για ένα καλύτερο αύριο και, ταυτόχρονα, να μετουσιώσουμε θετικά τις εμπειρίες του χρόνου που φεύγει. Αυτό θα κάνουν σε λίγο εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες. Στο γύρισμα του χρόνου, πάντως, ας σκεφτούμε και εκείνους που θα τους βρει στις δουλειές τους: από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές στα νοσοκομεία και τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν, μέχρι τους εργαζόμενους στην εστίαση, και από τους αστυνομικούς που κάνουν τους ελέγχους αλκοτέστ, μέχρι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στα σύνορά μας. Γιατί κάποιοι ξαγρυπνούν για να μπορούμε όλοι εμείς να κοιμόμαστε ήσυχοι», αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο μήνυμά του για το νέο έτος.